SATSE reclama más matronas en España para conseguir un "mejor futuro" para las mujeres

Archivo - Mujer que acaba de dar a luz con su recién nacido y la matrona en el hospital. - SVETIKD/ISTOCK - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha reclamado un aumento progresivo de las plantillas de matronas en todos los servicios de salud para garantizar "un mejor futuro" para las mujeres, al tiempo que ha denunciado el déficit de profesionales en España, donde, según datos oficiales, hay aproximadamente una matrona por cada 1.500 mujeres.

Con motivo del Día Internacional de la Matrona, SATSE ha puesto en valor el trabajo de estas profesionales y ha denunciado que la escasez de plantillas en el sistema sanitario pone en riesgo la salud sexual y reproductiva y "dificulta una atención sanitaria centrada en la mujer y en su singularidad".

Según datos de la EPA, en 2023 había 13.967 matronas en ejercicio, lo que supone, atendiendo al total de la población femenina en nuestro país, una profesional por cada 1.452 mujeres. "Una ratio claramente insuficiente que constata la necesidad de que todos los servicios de salud prioricen la contratación de estas profesionales sanitarias", afirman desde el Sindicato.

La organización sindical recuerda que las matronas, no solo se limitan a atender a las mujeres cuando van a ser madres, sino que desarrollan una "amplia diversidad de funciones y competencias" relacionadas con la mejora de la salud y bienestar integral de la mujer desde su adolescencia y a lo largo de toda su vida.

El Sindicato subraya que, junto a un incremento de las plazas de formación especializada en las próximas convocatorias anuales, todos los servicios de salud deben crear más plazas específicas de matronas que posibiliten un desarrollo profesional completo, unas condiciones de trabajo dignas y una mejor atención a la mujer.

Asimismo, advierte de que el déficit de profesionales existente, en la actualidad, en los diferentes servicios de salud, imposibilita que las matronas puedan desarrollar todas sus competencias en educación, prevención y promoción de la salud de la mujer, al tener que limitarse, en muchas ocasiones, a ocuparse de lo más acuciante dentro de la actividad asistencial.

SATSE incide en que la sobrecarga permanente, con la consiguiente falta de tiempo, junto a otros problemas, como la escasa contratación, la temporalidad o la falta de reconocimiento o minusvaloración de su trabajo, genera un claro riesgo para la salud de estas profesionales, tanto física como mental.

Ejemplos de ello, añade, son el estrés, la ansiedad, el 'burn out' o el agotamiento emocional, que están provocando, en muchos casos, el abandono de su actividad en favor de ocupar otras categorías profesionales mejor retribuidas.

MENOS BENEFICIOS

Como destaca la nueva campaña de SATSE, con motivo del Día Internacional de la Matrona, "menos matronas significa menos tiempo para atender a cada mujer, menos citas para prevenir patologías tan graves como un cáncer, menos respuestas a las dudas sobre sexualidad de una adolescente, menos preparación y seguimiento durante el embarazo, menos seguridad en los partos, menos cuidados en el posparto, menos apoyo en la lactancia, y menos abordaje integral durante el climaterio".

En este sentido, la organización sindical subraya que, cuando no hay suficientes matronas, se está "silenciando" la salud de la mujer, obviando las necesidades de la mitad de la población en momentos madurativos y estratégicos de su ciclo vital.

La reclamación de SATSE se suma a la realizada este año desde 140 asociaciones de matronas de países de todo el mundo, que han pedido también a sus respectivos gobiernos el incremento de plantillas en sus sistemas sanitarios, para garantizar que todas las mujeres puedan acceder a una atención segura, respetuosa y de alta calidad. "El mundo necesita un millón más de matronas", concluyen.