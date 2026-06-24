SATSE reclama al Parlamento Europeo ratios enfermera-paciente que vinculen a los países de la UE

Archivo - Enfermera ajustando el monitor de presión arterial en paciente hospitalaria - TEMPURA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado al Parlamento Europeo que el Plan en el que está trabajando para acabar con la crisis del personal sanitario y mejorar sus condiciones de trabajo contemple finalmente estándares mínimos vinculantes a escala europea sobre dotación de personal y ratios enfermera-paciente.

Tras la aprobación por parte de la Comisiones de Empleo y Asuntos Sociales y Salud Pública del texto del Plan, una vez vistas las enmiendas presentadas, SATSE subraya que esta estrategia europea, que se aprobará en Pleno el próximo mes de julio, debe evitar que se deje a la discrecionalidad de los Estados miembros de la UE el asegurar una dotación adecuada y segura de enfermeras, fisioterapeutas y el resto de personal sanitario.

SATSE, a través de la Comisión de Sanidad de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI), viene manteniendo reuniones y contactos desde hace meses con eurodiputados europeos para lograr que este Plan resulte realmente eficaz e implemente medidas que lleven a los distintos gobiernos a priorizar en sus políticas la mejora de las condiciones laborales y el incremento de las plantillas, especialmente de enfermeras y fisioterapeutas.

También celebró el pasado 12 de mayo, en Bruselas , una conferencia, junto a representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Parlamento Europeo, Ministerio de Sanidad, y organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, para abordar la práctica avanzada de Enfermería como una de las soluciones al déficit de personal y garantizar la sostenibilidad presente y futura de los sistemas sanitarios de todos los Estados miembros.

El Sindicato considera que el denominado 'Plan de crisis para el personal sanitario de la UE: sostenibilidad de los sistemas sanitarios y condiciones de empleo y trabajo en el sector sanitario' supone un paso importante en el reconocimiento por parte de la Unión Europea de que la actual crisis de profesionales es un desafío estructural que requiere una actuación coordinada tanto a nivel europeo como nacional.

No obstante, y aunque reconoce la importancia de unas dotaciones seguras de personal, SATSE lamenta que "el Parlamento Europeo proponga hacer una recomendación y que se adopten las decisiones correspondientes en el ámbito nacional en lugar de establecer estándares mínimos vinculantes a escala europea sobre dotación de personal y ratios enfermera-paciente".

En cuanto a la propuesta de revisión de la Directiva sobre Cualificaciones Profesionales, la organización sindical incide en que cualquier modificación no debe debilitar los estándares de cualificación ni la autonomía profesional, porque podría suponer un riesgo para la seguridad de los pacientes.

De otro lado, valora positivamente la promoción de los roles de práctica avanzada en Enfermería, y estará vigilante para que finalmente se garantice que la redistribución de tareas no conduce a una pérdida de competencias o responsabilidades profesionales. SATSE recalca que, entre otros beneficios, propicia una mejora de la seguridad clínica y de la experiencia del paciente y optimiza los recursos sanitarios.

La organización sindical resalta, al igual que se hace a nivel europeo, que la crisis del personal sanitario está arraigada en la falta de inversión por parte de las administraciones públicas, las malas condiciones de trabajo, el burnout, las cargas de trabajo inseguras, la violencia en el ámbito sanitario y la falta de coordinación con las políticas sociales y las necesidades de la población, entre otros factores.

Ante esta realidad, SATSE, junto a CESI, reclama plantillas seguras y adecuadas; medidas para lograr la retención de profesionales; unas condiciones laborales y retributivas dignas; proteger la salud mental y minimizar los riesgos psicosociales, y fomentar la conciliación y la prevención de la violencia contra los profesionales, así como el refuerzo del diálogo social y la negociación colectiva y una mayor inversión en educación y formación del personal.