Infosalus.- SATSE urge a reformar el RD de formación de especialistas con "mejoras sustanciales" para las enfermeras residentes

Archivo - Enfermera, hospital, habitación. Gotero. Paciente. - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha reclamado este miércoles al Ministerio de Sanidad que realice "lo antes posible" la reforma del Real Decreto 1146/2006 por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud y que incluya "mejoras sustanciales" en las condiciones laborales y de formación de las enfermeras residentes.

Así lo ha destacado en un comunicado en el que detalla que Sanidad se ha comprometido a la revisión de este RD en la Disposición adicional vigesimosegunda del Anteproyecto de Ley del nuevo Estatuto Marco, además de que la reforma se contempla en el Plan Anual Normativo (PAN) del Gobierno para 2026.

El sindicato ha advertido de que las enfermeras internas residentes (EIR) "no tienen buenas condiciones de trabajo en aspectos fundamentales" y se ha referido en este sentido a cuestiones como su jornada laboral y descansos, el tiempo dedicado a la formación teórica recibida, la baremación, las rotaciones o su reconocimiento retributivo, entre otros.

Entre los avances que demanda SATSE, destaca la equiparación de la jornada laboral y descansos de los residentes con las establecidas para las categorías de referencia en sus respectivos servicios de salud, sin que se produzcan distinciones negativas. Al respecto, ha apuntado que se deben contemplar los cambios acordados en el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco.

Asimismo, ha demandado que se respete la Directiva Europea relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, la normativa nacional sobre prevención de riesgos laborales y las medidas relativas a conciliación y protección de la maternidad y paternidad, ya que "el personal residente no es un trabajador con menos derechos".

SATSE también considera esencial que se instauren las garantías "suficientes" para que el personal residente pueda disfrutar de una tutoría "real, efectiva e individualizada", así como una adecuada rendición de cuentas por parte del centro docente. Para ello, ha instado a respetar unas ratios adecuadas entre personal docente y residente.

RETRIBUCIONES

A su vez, ha aseverado que las EIR sufren una reducción importante de ingresos mientras se forman, ya que pasan de tener unas retribuciones acordes a su categoría a otras que pueden llegar a suponer hasta casi el 50 por ciento menos, por lo que son "insuficientes para poder hacer frente al continuo incremento del coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo correspondiente".

En este sentido, ha demandado una actualización, tanto en su sueldo base como en los complementos, sobre todo en el complemento de grado de formación y de formación continuada. Además, ha pedido que se garantice que no exista pérdida retributiva en situaciones relacionadas con la incapacidad temporal y con el disfrute de los permisos, riesgos y adaptaciones relativos a la parentalidad y el cuidado.

Otra de las demandas de SATSE es que el tiempo destinado a ser residente sea considerado adecuadamente en todo tipo de procesos selectivos para la obtención de plaza fija o temporal, acceso a la investigación y a la carrera profesional.

En paralelo, ha reclamado que la formación del personal residente no se ciña casi en exclusiva a la práctica, sino que también conste de una "base teórica potente", con un "tiempo específico determinado" para ella.

"Es absolutamente fundamental el respeto y equilibrio que tiene que garantizarse en cuanto a la formación teórica y asistencial, que es la base de la calidad docente. Para ello es pertinente acometer una actualización en cuanto a los requisitos para acceder a rotaciones externas, participación en jornadas y congresos, así como la colaboración para la investigación y acceso a ayudas o becas durante la residencia", ha explicado.