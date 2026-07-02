Infosalus.- SATSE vaticina un nuevo verano con más esperas y sin personal suficiente por el cierre de más de 10.000 camas en el SNS

Archivo - Paciente en una cama de hospital. - GORODENKOFF/ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado el cierre de más de 10.000 camas hospitalarias en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), lo que ha asegurado que se va a traducir "en un nuevo verano con más esperas y sin personal suficiente".

Según ha indicado, este es un problema recurrente todos los años, el cual "empeora la atención, alarga aún más las esperas y sobrecarga al personal sanitario", y va a provocar que las personas que requieran un ingreso hospitalario tendrán que sufrir las perjudiciales consecuencias de contar con menos camas disponibles.

Durante el verano, recuerdan que los hospitales no cuentan con el personal sanitario suficiente para sustituir convenientemente a los profesionales que se van de vacaciones o causan baja por una enfermedad, accidente laboral o cualquier otra incidencia. En opinión de SATSE, esto sucede porque "las Consejerías de Sanidad recurren a la 'salida fácil' de cerrar camas en lugar de realizar una planificación adecuada de las necesidades de personal en cualquier época del año".

A su juicio, todo ello repercute directamente en el paciente, sus familiares y también en el profesional, que se ve aún más sobrepasado y sobrecargado de lo que suele ser habitual durante el resto del año. De esta forma lo ha apreciado en su análisis, a pesar de "la opacidad y falta de transparencia de servicios de salud y gerencias que lleva a que no se cuente con la información de algunos hospitales".

"Solo en el caso de Madrid y Comunidad Valenciana no ha sido posible contar con ningún dato", ha incidido, para pasar a ofrecer resultados por comunidades autónomas. Así, se observa que en Andalucía se cerrarán 2.125 camas; en Cataluña, al menos 1.500; en Castilla y León, unas 700; en Galicia, 600; en Aragón, 595; en País Vasco, 430; y en Asturias, 400.

Además, ha expuesto que el cierre de camas llega a las 260 en Extremadura, al menos 200 en Murcia, 142 en Cantabria, otras 142 en Castilla-La Mancha y 123 en Navarra. "En Canarias, solo se ha podido recabar el dato de 72 camas en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, mientras que en Baleares son 50 y un total de 34 en La Rioja", ha agregado.

SUSPENSIÓN DE CONSULTAS, PRUEBAS E INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS

"Otros problemas del verano son la suspensión de consultas, pruebas e intervenciones quirúrgicas, la cuales se retrasan hasta que acaba el periodo estival, y el cierre de algunos centros de salud durante las tardes de verano en aquellas autonomías donde sí se ofrece este servicio de manera habitual a lo largo de todo el año", ha continuado este sindicato.

Por otro lado, ha manifestado que el porcentaje de enfermeras que no se sustituye llega hasta el 40-50 por ciento en el caso de alguna comunidad autónoma, lo que supone realizar el doble de trabajo con el mismo tiempo y recursos. "Esta precaria realidad laboral aumenta los casos de estrés, ansiedad, 'burnout' y otros problemas de salud relacionados con la sobrecarga de trabajo", ha explicado.

Con todo, ha asegurado que "el paciente recibe un peor producto" en verano, mientras que "del abaratamiento del coste se beneficia la Administración, que ahorra dinero aunque sea a costa de la atención que se presta en los centros sanitarios". Sobre ello, ha rechazado el argumento de que miles de personas se van de vacaciones y no requieren de atención en hospitales y centros de salud en su región.

Por último, y una vez indicado que el verano "sería una época propicia para reducir las listas de esperas, cada vez más graves y preocupantes", ha concluido afirmando que España aumenta, año tras año, la afluencia de visitantes, que "se encuentran a menos profesionales sanitarios y una peor atención".