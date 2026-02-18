La SECA publica la primera guía práctica en español para implantar la Asistencia Sanitaria Basada en Valor

Archivo - Paciente y médico en la consulta, dolor - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / WAVEBREAKMEDIA

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) ha publicado la Guía para la implementación de la asistencia sanitaria basada en valor, un documento de referencia que pone a disposición de todas las organizaciones sanitarias un marco práctico para impulsar la mejora de la calidad asistencial con un enfoque centrado en resultados en salud, experiencia del paciente y sostenibilidad del sistema.

Según señalan, el objetivo de la guía es facilitar el paso de la teoría a la práctica en la Asistencia Sanitaria Basada en Valor (ASBV), ofreciendo criterios, metodologías y herramientas concretas para su aplicación en centros y servicios sanitarios; y responde a la "necesidad creciente" de contar con "orientaciones claras y operativas" para transformar los modelos de atención, incorporando de forma sistemática la medición de resultados clínicos, resultados y experiencia reportados por pacientes, "así como el análisis de costes, para apoyar la toma de decisiones y la mejora continua".

El documento, de acceso abierto, "es el resultado de un trabajo conjunto entre profesionales expertos que han donado su tiempo y conocimiento a esta iniciativa y las sociedades regionales de calidad que forman parte de SECA, coordinados por la sección de ASBV de esta sociedad".

La guía está dirigida a directivos, gestores, responsables de calidad, mandos intermedios, clínicos y equipos de proyectos de transformación que quieran desarrollar iniciativas de mejora basadas en valor.

MARCOS DE GOBERNANZA, RECOMENDACIONES Y HERRAMIENTAS DE APOYO

Su estructura modular permite una lectura flexible, desde los fundamentos conceptuales hasta los pasos concretos de diseño, implementación y evaluación de proyectos. Incluye además listados de verificación, marcos de gobernanza, recomendaciones tecnológicas, herramientas de apoyo y experiencias reales de centros que han implantado este modelo.

La guía también subraya elementos clave para que la transformación sea viable: el liderazgo clínico y directivo, la participación activa de los pacientes, la medición sistemática de resultados, la transparencia, el aprendizaje organizativo y el uso inteligente de los datos.

"Todo ello con una orientación práctica, desde las experiencias ya vividas, y aplicada, pensada para facilitar su adopción en distintos contextos asistenciales", afirman.