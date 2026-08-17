Archivo - El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ofrece una rueda de prensa, en la sede del Ministerio de Sanidad, a 8 de mayo de 2026, en Madrid (España). La convocatoria es para informar sobre las últimas noticias del brote de Hantavirus y - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha defendido que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha comparecido en "múltiples ocasiones" y "siempre" que ha ocurrido "alguna cosa"; negando así que se pueda acusar a ésta de hacer "escapismo parlamentario".

Así se ha expresado en una entrevista concedido a 'RNE' y recogida por Europa Press, donde, ante la decisión de García de comparecer en el Congreso el próximo 27 de agosto para explicar la situación sanitaria en Ceuta pocas horas después de que lo solicitara el Partido Popular, ha afirmado que los 'populares' piden "muchas cosas, muchas veces", pero la "realidad" es que la ministra ha "comparecido" sin "ningún tipo de problema" en otras crisis como la del hantavirus.

Padilla ha anunciado que se desplazará a Ceuta "en los próximos días", y ha excusado que la ministra no haya acudido a la ciudad autónoma tras dos semanas desde que 70.000 personas arribaran de manera irregular apelando de nuevo a la crisis del hantavirus.

"Si cuando yo estaba en Tenerife me hubieran dicho que tenía que irme a comparecer al Congreso me hubiera parecido inapropiado", ha explicado, y ha reivindicado que la labor del Ministerio es "resolver" la situación y dar después las "explicaciones pertinentes".

También ha defendido que se ha reforzado la sanidad ceutí con un 11,8 por ciento más de profesionales desde 2021, y ha negado un "colapso" sanitario porque la atención primaria no ha tenido que cancelar la "actividad cotidiana", "no se ha visto una disminución en el número de atenciones a la población ceutí", ni ha habido que "cancelar vacaciones del personal".

Tampoco se ha detectado una disminución de la afluencia a las urgencias "más allá de la primera semana" desde la crisis migratoria, según ha detallado Padilla.

El secretario de Estado ha destacado la gastroenteritis y la sarna como los "dos elementos" que podrían sufrir los migrantes que permanecen en Ceuta, y que están relacionados con "aglomeración, insalubridad y malas condiciones" en las zonas en las que "están habitando".