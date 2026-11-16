SECT asegura que el diagnóstico precoz de cáncer de pulmón permite cirugía que puede ofrecer una oportunidad de curación

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MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT), el doctor Miguel Congregado, ha asegurado que cuando se consigue identificar el cáncer de pulmón en fases iniciales, "la cirugía puede ofrecer una oportunidad de curación" al paciente.

"El cáncer de pulmón continúa representando un enorme reto sanitario", pero "no todos los diagnósticos llegan en el mismo momento ni ofrecen las mismas posibilidades terapéuticas", ha explicado al respecto, motivo por el que ha subrayado que es necesario "insistir en la prevención, avanzar en la detección precoz y conseguir que los pacientes lleguen a los equipos especializados sin demoras innecesarias".

Con motivo de la celebración, este martes, 17 de noviembre, del Día Mundial contra la enfermedad, Congregado ha informado de que sigue siendo el tumor que más muertes provoca en España. En 2025, se registraron 23.479 fallecimientos por cáncer de bronquios y pulmón, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), siendo "especialmente preocupante" su evolución entre las mujeres, ya que el pasado año fallecieron 6.757 por esta causa, frente a las 6.725 muertes por cáncer de mama, ha explicado.

Además, el informe 'Las cifras del cáncer en España 2026', elaborado por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), estima para este año 34.908 nuevos casos en el país, de los que 23.079 corresponderían a hombres y 11.829 a mujeres. En este sentido, presenta un importante desafío diagnóstico porque puede evolucionar durante un tiempo sin producir síntomas específicos, y es que en muchos casos, cuando aparecen las primeras manifestaciones clínicas, ya se encuentra en fases avanzadas, lo que limita las opciones de tratamiento con intención curativa.

"La cirugía torácica constituye la principal opción terapéutica con intención curativa en los estadios iniciales del cáncer de pulmón, siempre que las características del tumor y la situación clínica del paciente permitan realizar una intervención", ha continuado, para agregar, sin embargo, que "la lucha contra esta enfermedad comienza mucho antes de llegar al quirófano". "La prevención del tabaquismo, la identificación de las personas con mayor riesgo, la detección precoz y una correcta valoración de cada paciente son pasos fundamentales de un mismo proceso asistencial", ha subrayado.

En este contexto, ha explicado que una de las estrategias en las que se está trabajando para mejorar el diagnóstico temprano es el cribado mediante tomografía computarizada de baja dosis (TCBD) en población de riesgo, técnica que permite identificar lesiones que podrían pasar inadvertidas en ausencia de síntomas y abre la posibilidad de diagnosticar determinados tumores en fases más tempranas. Al respecto, la SECT participa en el proyecto 'CASSANDRA', junto con otras sociedades científicas y para mejorar el abordaje del cáncer de pulmón.

NECESARIA ESTADIFICACIÓN

En cuanto al proceso tras la detección, el especialista ha apuntado que "resulta imprescindible determinar con precisión hasta dónde se ha extendido la enfermedad" y "conocer las características" para "decidir cuál es el tratamiento más adecuado". Es oportuno "realizar una correcta estadificación, especialmente en la valoración de los ganglios linfáticos del mediastino, ya que sus resultados pueden modificar la estrategia terapéutica y determinar si el paciente es candidato a cirugía o necesita otro abordaje", ha aseverado.

Al hilo de ello, y tras exponer que en 2026 se han publicado las nuevas 'Recomendaciones SEPAR-SECT sobre la estadificación mediastínica invasiva perioperatoria del cáncer de pulmón no microcítico', realizadas por la sociedad científica y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, ha recordado la importancia del papel del cirujano torácico en el cáncer de pulmón.

La participación del profesional "comienza en la valoración del paciente, cuando, junto con oncólogos, neumólogos, radiólogos, especialistas en Medicina Nuclear, anatomopatólogos y otros profesionales, contribuye a determinar la extensión de la enfermedad y las posibilidades terapéuticas", ha finalizado.