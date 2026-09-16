El sector de tecnología sanitaria invierte 344 millones en I+D+i en España, según Fenin

Archivo - TAC - DRAZEN ZIGIC/ ISTOCK - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las compañías de tecnología sanitaria invirtieron más de 344 millones de euros en I+D+i en España durante 2023, siendo el sector con mayor intensidad de I+D sobre facturación, con un 7 por ciento, entre los sectores industriales a nivel nacional.

Así lo refleja el informe 'Análisis de las capacidades de I+D+i en el ámbito de las tecnologías sanitarias en España', elaborado por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).

Según el documento, esta apuesta por la innovación conlleva un crecimiento del 94 por ciento en los registros de patentes de tecnologías sanitarias en la última década: de 86 en 2016 hasta las 167 solicitudes registradas en 2025, máximo histórico del sector.

Además de la inversión propia, esta industria muestra una "alta capacidad" para captar financiación competitiva, nacional y europea. De hecho, España lidera la captación de fondos en Europa en tecnologías sanitarias, con el 21,8 por ciento del total de fondos dispuestos por la Unión Europea.

"Los datos muestran un sector líder en innovación y un excelente posicionamiento internacional, siendo ambos factores determinantes para ayudar a que nuestro sistema sanitario ofrezca una atención sanitaria más precisa, personalizada y eficiente, y posicionándose como motor de progreso económico y social del país", ha señalado el secretario general de Fenin, Pablo Crespo, durante un seminario para periodistas en Córdoba.

Asimismo, Crespo ha recordado que la industria de tecnología sanitaria aporta más de 6.000 millones de euros al PIB nacional y tiene potencial para incrementar su contribución "siendo para ello necesario que se adapte el marco normativo vigente para permitir la mejora de la competitividad del sector, con medidas como la indexación de los contratos públicos sanitarios y la incorporación ágil de la innovación".

I+D+I, EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN

Según el informe, en su compromiso por la I+D+i, junto a la inversión conjunta de 344 millones de euros anuales, el 85 por ciento de las empresas de tecnología sanitaria cuentan con departamento de I+D+i y un 38 por ciento de ellas dispone de centro de I+D en España.

También se destaca el "grado de madurez creciente y notable diversificación tecnológica" del ecosistema español de 'startups' y la existencia de 71 'spin-offs' relacionadas con tecnologías sanitarias (el 84% del total de 'spin-offs' promovidas por los institutos de investigación sanitaria).

La protección de los resultados de I+D+i mantiene una tendencia creciente desde 2016, con récord de registros de patentes en 2025 (167 solicitudes). No obstante, el informe adivierte de que existe un margen de mejora respecto a los principales países europeos.

Uno de los principales retos identificados en esta área alude a la limitada internacionalización de la protección de las invenciones con origen español: cada innovación tecnológica desarrollada en España se protege, de media, en 2,74 países.

Esta situación se achaca, entre otros factores, a las dificultades que afrontan las compañías para sostener los elevados costes asociados a una protección internacional amplia. El informe aboga por definir una estrategia nacional de protección y valorización internacional de la I+D+i y facilitar líneas de financiación para la extensión internacional de patentes.

APUESTA POR LA COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN

El documento concluye que el sector de tecnología sanitaria español cuenta con una sólida capacidad para generar conocimiento, captar financiación selectiva, desarrollar tecnologías innovadoras, crear nuevas empresas y atraer inversión en ámbitos estratégicos para el sistema sanitario. Ahora bien, esta "excelencia científica y tecnológica" de la industria todavía presenta un margen significativo de mejora en su valoración, protección e incorporación al sistema.

El informe aboga por impulsar instrumentos legislativos y económicos que aceleren la transferencia de la innovación tecnológica al mercado y su adopción por el sistema sanitario. Una medida destacada es la apuesta por modelos de Compra Pública de Innovación, una "herramienta estratégica" para la incorporación temprana de nuevas soluciones a la práctica asistencial y mejorar la eficiencia del sistema, reducir la incertidumbre asociada a la innovación y fortalecer el tejido empresarial.

De forma complementaria a las medidas que recoge este documento, otras propuestas trasladadas por Fenin a las administraciones y formaciones políticas para mejorar el acceso a la innovación y la competitividad de las compañías pasan, entre otras, por el desarrollo de un marco normativo propio para las tecnologías y productos sanitarios, la indexación de los contratos públicos al IPC y la puesta en marcha de un Plan de Industrialización para este sector.