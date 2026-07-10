La SEDAR exige a Sanidad una regulación urgente que garantice la máxima seguridad durante la sedación profunda

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MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) ha reclamado al Ministerio de Sanidad una regulación que garantice que toda sedación profunda y anestesia general con fármacos sean realizadas por un médico especialista en Anestesiología y Reanimación dedicado exclusivamente al acto anestésico.

Asimismo, recuerda a los pacientes que tienen derecho a conocer quién será el profesional responsable de su anestesia y cuál es su especialidad antes de someterse a cualquier procedimiento realizado bajo sedación profunda o anestesia general en ventilación espontánea.

Estas demandas se recogen en el manifiesto institucional hecho público por la sociedad científica tras el fallecimiento de una paciente durante un procedimiento realizado bajo sedación profunda o anestesia general en ventilación espontánea sin la presencia de un médico especialista en Anestesiología y Reanimación dedicado de forma exclusiva al acto anestésico.

Para la SEDAR, este grave incidente debe marcar un punto de inflexión en la seguridad del paciente en España y abrir un debate que la sociedad científica lleva años reclamando: la necesidad de establecer por ley unos estándares mínimos obligatorios de seguridad para todos los procedimientos que requieren sedación profunda o anestesia general.

En su manifiesto, la SEDAR solicita al Ministerio de Sanidad y a todas las administraciones sanitarias la aprobación de una normativa nacional que garantice que toda sedación profunda o anestesia general en ventilación espontánea con fármacos anestésicos sean realizadas por un médico especialista en Anestesiología y Reanimación dedicado exclusivamente al acto anestésico.

La sociedad científica considera que la seguridad anestésica debe quedar protegida mediante un marco normativo homogéneo para todo el Sistema Nacional de Salud, evitando que el nivel de seguridad del paciente dependa del hospital donde sea atendido o de modelos organizativos diferentes entre centros. "La seguridad del paciente no puede depender del lugar donde sea atendido. Debe ser un derecho garantizado por la ley para todos los ciudadanos", apunta.

"LA SEDACIÓN PROFUNDA ES UN ACTO ANESTÉSICO DE ALTO RIESGO"

En este contexto, la SEDAR recuerda que la sedación profunda "no es un procedimiento menor ni una simple administración de medicación para inducir el sueño". Desde el punto de vista fisiológico, constituye un acto anestésico que puede comprometer de forma súbita la vía aérea, la respiración, la oxigenación cerebral y la estabilidad cardiovascular del paciente.

Por ello, considera que debe realizarse con los mismos estándares de seguridad que cualquier anestesia general, incluyendo la presencia continua de un médico anestesiólogo responsable de la valoración preanestésica, la indicación y prescripción de los fármacos anestésicos, la vigilancia permanente del paciente y el tratamiento inmediato de cualquier complicación.

La SEDAR recuerda que la legislación española reconoce el derecho de los pacientes a conocer quién será el profesional responsable de su atención, cuál es su especialidad y quién asumirá la vigilancia anestésica durante todo el procedimiento. Por este motivo, la sociedad científica recomienda que, antes de firmar el consentimiento informado, los pacientes soliciten esta información.