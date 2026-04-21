Infosalus.- La SEEN aconseja evitar los envases de plástico para reducir la exposición a disruptores endocrinos

Archivo - Recipientes de plástico. - ISTOCK - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) ha alertado de que más de 2.000 sustancias pueden alterar el sistema hormonal, por lo que es "crucial" reducir la exposición a disruptores endocrinos, y para ello aconseja evitar los envases de plástico y reemplazarlos por vidrio o acero inoxidable, así como mejorar la calidad del aire interior de las estancias de la casa.

"El aire dentro y fuera de casa puede contener disruptores endocrinos, por lo que es fundamental aspirar, quitar el polvo y ventilar con regularidad las estancias para reducir la presencia de partículas de polvo", afirma el doctor Nicolás Olea, coordinador del Grupo Endocrinología y Medio Ambiente de la SEEN (GEMASEEN).

Asimismo, el especialista aconseja elegir adecuadamente los productos de cuidado y cosméticos, ya que algunos pueden alterar los sistemas hormonales. Para ello, el experto considera esencial comprobar los ingredientes y evitar cosméticos que contengan sustancias químicas con efecto disruptor del sistema endocrino como ftalatos, parabenos y triclosán.

Y con el fin de prevenir deficiencias hormonales evitables, recuerda que es aconsejable la ingesta de alimentos con vitamina D, calcio y ricos en yodo. En el ámbito de la alimentación, el doctor Olea, en línea con las recomendaciones para mantener una buena salud hormonal de la Sociedad Europea de Endocrinología (ESE), destaca que "hasta el 40% de los alimentos que consumen los españoles tiene uno o más pesticidas".

Así, el experto remarca que "la clave no está solo en saber elegir los alimentos que conforman la dieta, sino también la procedencia, ya que es esencial dónde y cómo han sido cultivados, criados o capturados". El especialista insta a evitar los empaquetados y comprar a granel, optar por los productos frescos como frutas y verduras en lugar de los ultraprocesados y, en el caso del pescado, escoger de temporada, de pesca artesanal y de menor tamaño para eludir la exposición a mercurio (Hg) y otros contaminantes persistentes.

Con motivo del Día Mundial de las Hormonas, que se celebra este 24 de abril, la SEEN ha alertado sobre la importancia del sistema endocrino en la salud y la necesidad de mejorar el conocimiento de la población sobre su papel en el metabolismo, el crecimiento, la fertilidad y el bienestar general. En este sentido, recuerda que, "a pesar de que muchas enfermedades comunes tienen una base hormonal", la población desconoce la importante función que las hormonas desempeñan en el metabolismo.

Para favorecer el diagnóstico precoz y la evaluación clínica adecuada, aconseja acudir al especialista si se experimentan algunos síntomas como cambios inexplicables de peso, fatiga persistente, alteraciones del ciclo menstrual, problemas de crecimiento o dificultades de fertilidad.

DISRUPTORES ENDOCRINOS Y EMBARAZO

En el caso de las mujeres embarazadas, el coordinador de GEMASEEN recuerda la 'estrecha relación' entre la exposición de las mujeres embarazadas a los disruptores endocrinos y la transferencia a la descendencia. "Pueden estar expuestas a algunos disruptores endocrinos persistentes que se acumulan en su organismo (bioacumulación) con anterioridad al embarazo y la lactancia, convirtiéndose en transmisoras de estos compuestos a la descendencia", afirma.

La susceptibilidad del individuo en desarrollo (embrión, feto, lactante) a la acción hormonal inoportuna o desregulada pone de manifiesto la importancia de la prevención en relación con la exposición materno-infantil a los disruptores endocrinos. En este sentido, la SEEN se une a las recomendaciones de las sociedades clínicas sobre los beneficios de la lactancia materna sobre cualquier otro tipo de alimentación, pero reclama una mayor atención social para la protección de la mujer fértil frente a la exposición ambiental, alimentaria o laboral a disruptores endocrinos.

Por último, los expertos alertan del peligro de la desinformación en las redes sociales, ya que las hormonas son un tema que despierta un gran interés, aunque no siempre está avalado por información rigurosa. "Se habla mucho de desequilibrios hormonales de forma simplificada, lo que puede generar confusión y favorecer el uso de tratamientos o suplementos sin evidencia científica", apunta Olea. Por ello, la sociedad científica insiste en la necesidad de mejorar la educación sanitaria en este ámbito y promover una visión integral de la salud hormonal a lo largo de la vida.