La SEHH crea una comisión para adoptar la IA de forma "ética y eficaz" en los laboratorios y proyectos de hematología

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha anunciado la creación de una Comisión de Transformación Digital, destinada a acelerar la adopción "ética y eficaz" de la Inteligencia Artificial (IA) en los laboratorios, consultas y proyectos de investigación hematológica en España.

"Esta comisión será un espacio de reflexión y acción, donde los profesionales puedan compartir conocimiento, evaluar herramientas y liderar la transformación digital de manera segura y basada en la evidencia", han afirmado los coordinadores del órgano.

Además, han mostrado su deseo de que la IA ayude a mejorar la calidad asistencial "sin perder la humanidad ni la perspectiva clínica" que "caracteriza" su especialidad.

El organismo estará coordinado por el miembro de la Junta Directiva de la SEHH, Raúl Córdoba; por Sonia González y Adrián Mosquera, del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela; por Lucrecia Yáñez, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla; por Amparo Santamaría, del Hospital Universitario de Vinalopó; y por Alberto Mussetti, del Instituto Catalán de Oncología.

Entre sus objetivos se encuentran el desarrollo de una estrategia integral de digitalización que abarque la práctica asistencial, la docencia y la investigación, y entre sus primeros proyectos destacan la creación de un repositorio de herramientas de IA validadas para su aplicación en hematología; el desarrollo de guías de buenas prácticas para el uso clínico de algoritmos predictivos; la organización de programas formativos de cultura digital para médicos y personal sanitario; y la colaboración con universidades y centros tecnológicos para fomentar la investigación aplicada en IA médica.

"Este trabajo debe comenzar por conocer nuestra realidad", han incidido los coordinadores, tras lo que han apuntado que los primeros pasos pasan por mapear los servicios de Hematología de todo el país, de forma que se identifiquen qué proyectos de transformación digital existen, qué recursos tecnológicos están disponibles y cuáles son las principales necesidades formativas.

En ese sentido, han considerado que "solo con una fotografía clara del punto de partida" podrán diseñar un plan de desarrollo que responda a la realidad de los hematólogos del país, especialmente en un momento en el que la IA ya se encuentra revolucionando la medicina "en todos sus niveles", desde el diagnóstico molecular hasta la gestión de datos clínicos y la predicción de riesgos.

"Las herramientas tecnológicas están cambiando la manera en que diagnosticamos y tratamos. Quien no se forme en IA y nuevas tecnologías quedará en desventaja profesional", han incidido.

Para lograr que estas nuevas tecnologías se pongan al servicio del conocimiento médico y del bienestar del paciente, los integrantes de la comisión han enfatizado que su uso deberá guiarse a través de criterios de equidad, transparencia y ética, incorporando la perspectiva de género y la participación de los pacientes en el diseño de soluciones.

HEMATOBOT, LA PRIMERA IA AL SERVICIO DEL HEMATÓLOGO

"La Inteligencia Artificial ya está transformando la hematología. Nuestro compromiso es liderar ese cambio con rigor, humanidad y visión estratégica", han insistido.

Entre estas herramientas de IA a regular y armonizar se encuentra HematoBot, el primer espacio de IA creado "por y para hematólogos", y se trata de un asistente conversacional entrenado con conocimiento médico especializado, capaz de ofrecer apoyo en el diagnóstico, manejo de complicaciones y seguimiento de pacientes.

"HematoBot demuestra que la IA puede ser una herramienta útil, segura y complementaria al juicio clínico del hematólogo (...) Ofrece información actualizada, revisada por expertos, directamente desde el escritorio del médico, optimizando el tiempo de consulta y mejorando la toma de decisiones clínicas", han explicado los expertos de la SEHH.

Esta herramienta ha sido recientemente reconocida en los Premios E-nnova Health, convocados por 'Diario Médico' y 'Correo Farmacéutico', en la categoría de Telesalud y e-learning, por su contribución a la formación médica y al avance de la práctica clínica digital.