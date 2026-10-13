La SEIMC subraya la importancia de reconocer la especialidad médica de enfermedades infecciosas

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MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, Javier Membrillo, ha subrayado la importancia de que se reconozca de manera oficial la especialidad médica de enfermedades infecciosas en España para poder enfrentar "retos cada vez más complejos", como las resistencias antimicrobianas, el impacto del cambio climático o la integración de la inteligencia artificial.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la V Escuela de Comunicación, organizada este martes por la SEIMC y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) en la Asociación de la Prensa de Madrid para analizar algunos de los desafíos y claves en el ámbito de las enfermedades infecciosas.

En el encuentro, el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas y de la Unidad Clínica de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, José Miguel Cisneros, se ha centrado en las infecciones que podrían adquirir mayor relevancia durante la próxima década.

Entre ellas, ha profundizado en las zoonosis, la presencia del dengue en Europa o las bacterias resistentes. En estas últimas ha hecho especial hincapié, advirtiendo de que son una de las principales amenazas para la salud pública.

Tras recordar que, en 2023, se estimaron en España 173.653 infecciones por bacterias multirresistentes y 24.582 muertes en personas con estas infecciones, ha subrayado la necesidad de reforzar la vigilancia epidemiológica, la prevención de las infecciones y las estrategias para hacer frente a la resistencia bacteriana.

CAMBIO CLIMÁTICO

Por su parte, el expresidente de la SEIMC Antonio Rivero y el experto en enfermedades infecciosas Luis Buzón han puesto el foco en el impacto del cambio climático para señalar que el aumento de las temperaturas, unido a la creciente movilidad internacional de personas, está favoreciendo la expansión de enfermedades infecciosas a territorios donde hasta ahora su presencia era limitada.

En este sentido, han advertido de que infecciones como el virus del Nilo occidental podrían llegar a convertirse en endémicas en determinadas zonas de España en los próximos años.

Por ello, han instado a reforzar la vigilancia epidemiológica, la prevención y la capacidad de respuesta del sistema sanitario. En línea con lo expresado por el presidente de la SEIMC, han reiterado que contar con especialistas en enfermedades infecciosas es clave para afrontar estos retos.

FAGOTERAPIA Y HERRAMIENTAS CRISPR

Durante el encuentro, la microbióloga María del Mar Tomás ha explicado cómo técnicas como la PCR, la secuenciación o MALDI-TOF permiten identificar patógenos y detectar variantes, así como los tiempos reales que requiere el diagnóstico microbiológico. A su vez, ha profundizado en las nuevas estrategias que se investigan en la lucha frente a las bacterias, entre ellas la fagoterapia, las herramientas CRISPR con finalidad antimicrobiana y el desarrollo de nuevos antibióticos.

Por su parte, la presidenta del Grupo de Estudio del Sida (Gesida), de la SEIMC, María Velasco, que ha dedicado su intervención a las aplicaciones de la inteligencia artificial (IA) en el diagnóstico de enfermedades infecciosas, ha destacado que seis herramientas de este tipo cumplieron el año pasado los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero ha insistido en la necesidad de validar clínicamente estas tecnologías antes de generalizar su uso.

El jefe del Servicio de Microbiología en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, Rafael Cantón, expresidente de la SEIMC ha centrado su ponencia en el recorrido que sigue una alerta sanitaria antes de que llegue a los medios de comunicación. Mientras, el también expresidente de la SEIMC Federico García ha abordado el creciente conocimiento sobre la relación entre microbioma y salud, incluyendo aspectos como la microbiota intestinal, el trasplante fecal y su vínculo con las infecciones.

A lo largo de las ocho sesiones, se ha buscado concienciar del importante papel que tiene la información sanitaria para comunicar a la ciudadanía los retos presentes en el campo de las enfermedades infecciosas, poniendo el foco en claves como el rigor, el contexto y la lucha contra la desinformación.