Infosalus.- SEIMC urge a crear el MIR en enfermedades infecciosas: "No podemos perder otra legislatura sin formar especialistas"

Archivo - Francisco Javier Membrillo, nuevo presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). - SEIMC - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), Javier Membrillo, ha reclamado este martes que se alcance con urgencia un consenso que lleve a la creación de la especialidad MIR en enfermedades infecciosas, con el objetivo de que se pueda empezar a formar en 2027 y no se pierda una legislatura más.

"Esto es una urgencia y la especialidad tiene que estar en vigor esta legislatura", ha subrayado Membrillo durante el IV Encuentro SEIMC con Comunicadores Sanitarios, que ha servido como acto de cierre de la IV Escuela de Periodistas, una iniciativa formativa impulsada por la SEIMC y la Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS), con la colaboración de Pfizer y ViiV Healthcare.

Según ha detallado el presidente de la SEIMC, España es el único país europeo y de la Alianza Latinoamericana de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (ALEIMC) sin especialidad en enfermedades infecciosas. Por ello, y tres años después de la aprobación del Real Decreto que establece las condiciones para crear una nueva especialidad en España, la sociedad científica registró el pasado 13 de octubre una solicitud formal en el Ministerio de Sanidad. En virtud de la misma, Sanidad deberá remitir una resolución en un máximo de seis meses, es decir, antes del 13 de abril.

"Esto es urgente porque la gran calidad que tenemos de nuestros especialistas a día de hoy corre peligro de perderse", ha remarcado Membrillo, quien ha detallado que en la actualidad la formación de los profesionales depende de hacer un MIR en medicina interna en el qeu durante cinco años no se pasa "ni un solo día" por servicios relacionados con enfermedades infecciosas.

"Y a veces ni el 10 por ciento del programa de los especialistas que tienen que consolidar su plaza y, por ejemplo, trabajar en una unidad de aislamiento de alto nivel, trata sobre enfermedades infecciosas. Es un sinsentido anacrónico que nos recuerda a mediados del siglo pasado", ha profundizado.

ÁREA DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA

De forma paralela a la solicitud de SEIMC, otros sectores, como los médicos internistas, proponen como alternativa al MIR la creación de un Área de Capacitación Específica (ACE) para los futuros especialistas en enfermedades infecciosas, una opción que supone nueve años de formación, incluyendo una especialidad en medicina interna y solo dos años dedicados a una unidad o servicio de enfermedades infecciosas.

Para Membrillo, las ACE crearían "pseudoespecialistas" que además de contar con una menor especialización en enfermedades infecciosas frente a la opción del MIR, no podrían trabajar fuera de España porque el sistema europeo de homologaciones establece como requisito para los especialistas en enfermedades infecciosas una formación de entre tres años y medio y cinco años, incluyendo una rotación de seis meses en un servicio de microbiología clínica.

"Entendemos que esto es un sinsentido que solo se debe a intereses corporativos de un número muy reducido de personas que no están pensando en la formación de los médicos ni en la salud de todos los españoles (...) Cuando se legisla en sanidad, no se legisla para los médicos ni para los farmacéuticos, se legisla para 47 millones de españoles, porque es su salud", ha aseverado.

En este punto, ha referido que el Ministerio de Sanidad ha convocado a SEIMC a una nueva reunión esta semana, en esta ocasión junto a la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), para abordar la creación de la especialidad. De hecho, Membrillo ha tendido la mano a los responsables de la SEMI para diseñar de forma conjunta la formación de los especialistas en enfermedades infecciosas.

"Ya no podemos tener especialistas en enfermedades infecciosas en el mes de 2026, las plazas están ya diseñadas, pero si aprobamos esto ya podemos tener especialistas vía MIR empezando a formarse en 2027", ha finalizado.