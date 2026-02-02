Infosalus.- SEMDOR reclama que el dolor oncológico se considere una prioridad: "Condiciona la calidad de vida"

Archivo - Quimioterapia - FATCAMERA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor (SEMDOR) ha reclamado que el dolor oncológico se considere una prioridad clínica y asistencial, subrayando que no es un síntoma secundario ni inevitable en los pacientes con cáncer.

"El dolor condiciona los tratamientos, el descanso, la movilidad, el estado de ánimo y, en definitiva, la calidad de vida", han señalado desde la Sociedad en el marco del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora este miércoles 4 de febrero.

Así, SEMDOR resalta que la evidencia científica más reciente confirma que el dolor sigue siendo un problema de gran magnitud a lo largo de todo el proceso oncológico. Una revisión sistemática y metaanálisis actualizada en 2022 estima una prevalencia global de dolor del 44,5 por ciento en personas con cáncer y de dolor moderado-severo del 30,6 por ciento, es decir, uno de cada tres pacientes.

La Sociedad advierte además sobre una forma de dolor especialmente incapacitante y con frecuencia infradiagnosticada: el dolor irruptivo oncológico, caracterizado por episodios de dolor intenso que aparecen de forma súbita sobre un dolor basal aparentemente controlado. Estudios recientes sitúan su prevalencia agrupada alrededor del 59 por ciento en pacientes con cáncer.

A ello se suman las secuelas dolorosas de algunos tratamientos oncológicos, como la neuropatía periférica inducida por quimioterapia, que afecta a un porcentaje relevante de pacientes y puede cronificarse si no se identifica y trata de forma precoz.

En un contexto en el que el cáncer continúa siendo un reto global -con cerca de 20 millones de nuevos casos y 9,7 millones de muertes en 2022, según las últimas estimaciones globales comparables de IARC/GLOBOCAN-, SEMDOR recuerda que aliviar el dolor no es solo una cuestión de confort, sino un indicador de calidad, equidad y humanización de la atención oncológica.

"Si aceptamos que el dolor intenso es normal en el cáncer, estamos perdiendo oportunidades terapéuticas cada día. Hay dolor inevitable, sí, pero también existe mucho dolor que se puede prevenir, detectar antes y tratar mejor. Por eso defendemos una política clara de tolerancia cero al dolor evitable", ha señalado el presidente de SEMDOR, Luis Miguel Torres.

La campaña internacional del Día Mundial contra el Cáncer 2025-2027, bajo el lema 'United by Unique', refuerza la necesidad de una atención centrada en la persona y adaptada a cada situación individual. SEMDOR subraya que este enfoque debe incluir necesariamente el abordaje del dolor, ya que cada dolor también es único: no se trata igual un dolor óseo por metástasis, una neuralgia postquirúrgica, un dolor neuropático o un dolor irruptivo.

PROPUESTAS PARA REDUCIR EL SUFRIMIENTO EVITABLE

Con este objetivo, SEMDOR propone a administraciones sanitarias y gestores un paquete de medidas prioritarias para mejorar el control del dolor oncológico y los resultados en salud. Así, defiende una evaluación sistemática del dolor en Oncología y Atención Primaria, es decir, incorporar su medición estructurada en cada visita y registrar resultados para ajustar el plan terapéutico de forma dinámica.

Asimismo, propone establecer circuitos rápidos de derivación y coordinación multidisciplinar; el manejo específico del dolor neuropático y del dolor irruptivo, y la formación y comunicación clínica para reducir miedos y barreras.

"El objetivo no es medicalizar más, sino tratar mejor: combinar opciones farmacológicas y no farmacológicas, anticiparnos a las crisis de dolor y coordinar equipos. Un dolor bien controlado permite comer, dormir, moverse, adherirse a tratamientos y vivir con mayor dignidad", ha finalizado Torres.