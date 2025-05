Infosalus.- SEMERGEN celebra el anuncio de Sanidad y aboga también por la prohibición de aromas y aditivos en productos de tabaco

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) manifiesta su total respaldo a la futura reforma de la Ley del Tabaco que impulsa el Ministerio de Sanidad y que contempla la ampliación de los espacios públicos libres de humo, y aboga por la prohibición de aromas y aditivos que aumentan el atractivo de los cigarrillos electrónicos, la eliminación total de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, y una regulación estricta del envasado.

"El humo del tabaco no respeta límites y su impacto afecta a fumadores y no fumadores por igual. Celebramos que esta reforma reconozca ese riesgo y actúe en consecuencia. Estas medidas no solo protegen la salud pública, sino que ayudan a construir espacios sociales más saludables y libres de una adicción todavía muy extendida", señala el doctor Raúl de Simón, coordinador del Grupo de Tabaquismo de SEMERGEN.

Desde SEMERGEN "aplaudimos también que la reforma de la ley incluya el acceso financiado a tratamientos para dejar de fumar, la regulación de nuevos dispositivos como los vapeadores y medidas fiscales disuasorias. Una hoja de ruta clara que pone la evidencia científica y el interés general por delante de otros intereses".

Por su parte, el responsable de comunicación del Grupo de Tabaquismo de SEMERGEN, el doctor José Luis Díaz-Maroto, destaca que "desde la Atención Primaria, vemos cada día las consecuencias del tabaco en la salud de nuestros pacientes. Esta reforma es una oportunidad para reducir ese daño desde la prevención, la desnormalización y el acompañamiento en la cesación tabáquica".

"Destapar las tácticas de la industria del tabaco es clave para reducir la demanda y evitar que las nuevas generaciones caigan en la trampa de una adicción maquillada de modernidad. El atractivo del tabaco es una construcción artificial que oculta un peligro mortal", insiste. .