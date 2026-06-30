SEMERGEN destaca la implantación de la ecografía en Atención Primaria en WONCA Europa

Imagen de los representantes de SEMERGEN en WONCA. - SEMERGEN

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha puesto en valor la implantación de la ecografía en Atención Primaria durante su participación en la Asamblea del Consejo de la World Organization of Family Doctors (WONCA), en el marco del 30º Congreso de WONCA Europa, que se celebra del 30 de junio al 3 de julio en París.

El encuentro reúne a médicos de familia, investigadores, docentes y representantes de 31 organizaciones miembros procedentes de 28 países europeos, con el objetivo de debatir las principales líneas estratégicas para el futuro de la Medicina de Familia y la Atención Primaria en Europa.

SEMERGEN se incorporó a WONCA en 2023 y, desde mayo de 2026 forma parte de la organización como miembro de pleno derecho (Full Member), consolidando así su presencia en el principal foro internacional que reúne a las sociedades científicas y asociaciones de médicos de Familia de todo el mundo.

La Sociedad participa en los órganos de gobierno de WONCA y contribuye a la definición de las políticas y estrategias que orientan la evolución de la especialidad y de la Atención Primaria.

La delegación de SEMERGEN desplazada a París ha estado integrada por el presidente de la Sociedad, José Polo, y los vicepresidentes, Rafael Micó, Lourdes Martínez y Miguel Ángel Prieto.

Durante la Asamblea han participado en el análisis y aprobación de los principales asuntos incluidos en el orden del día, entre ellos los informes de la Presidencia de WONCA Europa, del editor jefe de la revista oficial de la organización y sobre la situación económica de la entidad.

Asimismo, durante la reunión se han presentado las nuevas líneas estratégicas que guiarán la actividad futura de WONCA Europa, sustentadas en valores como la igualdad, la colaboración y el fortalecimiento de la Medicina de Familia como eje para lograr sistemas sanitarios más sólidos, accesibles y centrados en las personas.

La Asamblea también ha acogido la presentación de las candidaturas para albergar futuros congresos de WONCA Europa. La delegación de SEMERGEN ha participado en el proceso de deliberación y votación de las propuestas presentadas por Atenas, Budapest, Cracovia y Portugal. Tras la votación de las organizaciones miembros, Budapest ha sido finalmente designada como sede del Congreso de WONCA Europa 2029.

En esta edición, el Consejo de WONCA Europa ha contado con la participación de organizaciones científicas de Armenia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Georgia, Alemania, Grecia, Israel, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania y Reino Unido. España ha estado representada por SEMERGEN y semFYC.