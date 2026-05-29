SEMERGEN exige una regulación "más contundente" ante las estrategias de las tabacaleras para atraer a menores

Archivo - Joven adolescente encendiendo un cigarrillo. - ISTOCK - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha exigido este viernes medidas regulatorias "más contundentes" ante las "estrategias desplegadas por la industria tabacalera para atraer a nuevos consumidores entre la población joven y adolescente".

"Desenmascarar el atractivo del tabaco es el primer paso para recuperar la libertad sobre nuestra salud", ha afirmado el especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y coordinador del Grupo de Trabajo de Tabaquismo de SEMERGEN, Raúl de Simón.

De este modo, la sociedad científica se ha alineado con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que conmemora el Día Mundial Sin Tabaco este domingo bajo el lema 'Desenmascarando el atractivo: combatir la adicción a la nicotina y al tabaco'.

En este marco, SEMERGEN ha alertado sobre la introducción de cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado o bolsas de nicotina con sabores atractivos, diseños llamativos y mensajes que minimizan sus riesgos, con los que la industria busca mantener y ampliar su base de consumidores, favoreciendo su aceptación entre la población más joven.

La sociedad médica ha subrayado que estos productos no son inocuos y ha alertado de que la exposición temprana a la nicotina favorece el desarrollo de dependencia, con consecuencias para la salud que pueden prolongarse durante toda la vida.

MEDIDAS PROPUESTAS

Por ello, ha insistido en la necesidad de promover acciones reguladoras más contundentes para proteger a los más jóvenes, prohibiendo sabores atractivos, así como restringiendo la publicidad y promoción de estos productos de tabaco y nicotina.

Además, ha instado a las personas fumadoras a utilizar las ayudas de cesación basadas en la evidencia. "Romper el ciclo de la adicción a la nicotina es posible, y en este Día Mundial Sin Tabaco queremos recordar que el aire limpio y una vida sin dependencia son derechos que todos debemos defender frente a la manipulación comercial de la industria", ha destacado Raúl de Simón.

La OMS apunta que, a nivel mundial, 40 millones de niños y adolescentes de entre 13 y 15 años consumen al menos un producto de tabaco. En España, la mitad de los adolescentes de 14 a 18 años ha probado alguna vez los cigarrillos electrónicos, una práctica que aumenta de forma significativa el riesgo de iniciarse en el consumo de tabaco convencional, según han aseverado desde SEMERGEN.