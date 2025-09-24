SEMERGEN reafirma su postura de apoyo a un Estatuto Marco exclusivo para la profesión médica

Archivo - Imagen de la protesta convocada por los médicos en Santa Cruz de Tenerife en rechazo del Estatuto Marco de Sanidad, a 13 de junio de 2025 - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), José Polo, ha reafirmado este miércoles la postura de la sociedad científica respecto al Estatuto Marco, expresando su apoyo a una norma exclusiva para la profesión médica.

"Nosotros apoyamos el Estatuto exclusivo del médico", ha subrayado Polo durante la rueda de prensa de presentación del 47 Congreso Nacional de SEMERGEN, que se celebrará en Granada del 8 al 11 de octubre, con el foco puesto en la innovación.

Polo ha detallado que, en un encuentro con la ministra de Sanidad, Mónica García, le trasladó que el colectivo médico partía de un "hecho diferencial importante" con respecto al resto de profesionales sanitarios, tanto en formación y exigencia de esta formación como en la responsabilidad que se le demanda en su trabajo. "Eso tiene que estar reflejado de alguna forma", ha insistido.

"Le desee suerte, pero también le dije que el actual Estatuto es una ley que tuvo un muy amplio respaldo parlamentario. Creo recordar que 280 diputados votaron a favor. Modificar una ley de este calado es complicado", ha apuntado el presidente de SEMERGEN.

En este punto, Polo ha hecho hincapié en las características específicas que diferencian al médico de los demás sanitarios, con los que "ahora" se les "engloba". "Cuando entras en quirófano y pasa algo, ¿a quién demandan? ¿Quién es el máximo responsable? Hay un hecho diferencial claro", ha aseverado.

"Y esto no es clasismo, esto es cuestión de evidencia en formación, en preparación. La medicina está considerada máster, son muchísimas más horas de formación, se nos exige posteriormente una especialidad y además después de la especialidad, cuatro años, hay que probar una oposición y todo el periodo posterior donde nos vamos a formar", ha finalizado.