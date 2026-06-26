SEMERGEN reclama que la formación en salud LGTBIQA+ se incorpore al programa MIR

Archivo - Bandera LGTBIQ+ durante el pregón del Orgullo de Madrid 2025 (MADO 2025), en la plaza Pedro Zerolo, a 2 de julio de 2025, en Madrid (España). Este año los encargados de dar el Pregón del Orgullo LGTBIQ+ serán los protagonistas de ‘Mariliendre’, - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), ha reclamado que la formación en salud LGTBIQA+ se incorpore de forma estructurada tanto al programa MIR como a la formación continuada de los profesionales de Atención Primaria, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de las instituciones europeas.

En este sentido, el informe europeo de EuroHealthNet, elaborado a partir de grupos focales con profesionales sanitarios y pacientes LGTBIQA+ de seis países, concluye que existe un amplio consenso sobre la necesidad de incorporar formación obligatoria en salud LGTBIQA+ para todos los profesionales de los servicios sanitarios, una recomendación que SEMERGEN considera imprescindible para avanzar hacia una Atención Primaria más equitativa, inclusiva y centrada en las personas.

Así se ha mostrado SEMERGEN con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+. La sociedad ha reivindicado la necesidad de avanzar hacia una Atención Primaria libre de estigmas, donde todas las personas reciban una atención sanitaria de calidad, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

A través de su Grupo de Trabajo de Sexología Médica, SEMERGEN recuerda que muchas de las desigualdades en salud que afectan al colectivo LGTBIQA+ no responden a su orientación o identidad, sino a las barreras sociales e institucionales que dificultan el acceso a una atención sanitaria segura y de confianza. En este sentido, diversos organismos internacionales alertan de que el estigma continúa teniendo un impacto directo sobre la salud física y mental de estas personas.

Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), el 16 por ciento de las personas LGTBIQA+ en Europa ha sufrido discriminación al acceder a la atención sanitaria, porcentaje que asciende al 34 por ciento entre las personas trans. Además, el 46 por ciento no comunica su orientación sexual o identidad de género a los profesionales sanitarios, lo que dificulta una adecuada anamnesis y puede comprometer la calidad asistencial.

En España, tres de cada cuatro personas LGTBIQA+ afirman haberse sentido desanimadas o deprimidas y una de cada tres reconoce haber tenido pensamientos suicidas durante el último año. El 33 por ciento ha tenido pensamientos suicidas en el último año y el 18% ha realizado un intento de suicidio, frente al 14,5 por ciento de la población general. Los grupos más afectados son los hombres trans (42% con intentos de suicidio) y las personas bisexuales (35%).

Desde SEMERGEN subrayan que la diversidad forma parte de la realidad cotidiana de las consultas y que ofrecer una atención libre de prejuicios no solo constituye un principio ético, sino también una herramienta esencial para mejorar los resultados en salud y garantizar una asistencia verdaderamente centrada en las personas.

En este sentido, la Sociedad considera que la Atención Primaria constituye el ámbito idóneo para reducir las desigualdades en salud que afectan al colectivo LGTBIQA+, gracias a la relación de confianza y continuidad que caracteriza a la Medicina de Familia.

"Los médicos y las médicas de Familia somos, con frecuencia, el primer contacto de las personas LGTBIQA+ con el sistema sanitario y desempeñan un papel clave en la creación de un entorno de confianza que favorezca una atención integral y continuada, explica María Zamora, miembro del Grupo de Trabajo de Sexología de SEMERGEN.

"Avanzar hacia una atención libre de estigmas no requiere protocolos complejos, sino reforzar tres aspectos fundamentales: utilizar un lenguaje inclusivo que no presuponga la orientación sexual o la identidad de género de los pacientes, mejorar la formación específica de los profesionales sobre las necesidades de salud del colectivo y garantizar espacios seguros donde las personas puedan expresar su identidad sin temor a ser juzgadas", añade Muñoz, miembro de este Grupo de Trabajo de Sexología.