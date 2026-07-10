SEMERGEN reconoce que el incremento de las bajas laborales supone un importante reto para la sostenibilidad SNS

Archivo - Paciente y médico en consulta. - ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ante el debate suscitado en los últimos días sobre el incremento de las bajas laborales, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) reconoce que el incremento de las bajas laborales supone un importante reto para la sostenibilidad del sistema sanitario, y rechaza que el debate sobre el incremento de las bajas laborales se plantee cuestionando la actuación de los médicos de Familia.

Así, recuerdan que la incapacidad temporal es un acto médico basado exclusivamente en criterios clínicos, y la decisión de conceder o mantener una baja responde únicamente al estado de salud y a la capacidad funcional del paciente, "nunca a criterios administrativos o económicos". Además, constituye un instrumento esencial para proteger la salud de los trabajadores y favorecer una recuperación adecuada.

Y aclaran que los médicos de Familia "no generan las bajas laborales: valoran, diagnostican y certifican una situación clínica real conforme a la evidencia científica y a la normativa vigente", con lo que la inmensa mayoría de los procesos de Incapacidad Temporal obedecen a necesidades reales de salud.

Por otro lado, "cada paciente requiere una valoración individualizada. No existen plazos universales de recuperación y no es posible establecer una duración estándar para todas las bajas" y recuerdan que es "imprescindible" analizar las causas que explican el aumento de las bajas laborales, que por otro lado es un "fenómeno complejo y multifactorial".

Advierten de la "insuficiente" capacidad resolutiva del sistema sanitario y la falta de recursos, especialmente en Atención Primaria, que dificultan una gestión más ágil y eficiente de estos procesos y, al respecto, afirman que "la Atención Primaria no puede seguir soportando más burocracia".

"La solución pasa por una reforma estructural", señalan desde SEMERGEN, que propone reforzar la Atención Primaria; reducir la burocracia y la carga administrativa; garantizar la longitudinalidad asistencial; incrementar la capacidad resolutiva del sistema sanitario y agilizar las listas de espera para consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgica y mejorara la coordinación entre Atención Primaria, Inspección Médica, mutuas, Seguridad Social y empresas.

Además de avanzar en la interoperabilidad de los sistemas de información, facilitando el intercambio de datos y coordinación entre todos los agentes implicados, especialmente entre Atención Primaria y la Medicina del Trabajo, "para disponer de un mejor conocimiento de las condiciones y la ergonomía del puesto de trabajo de los pacientes".

Con el objetivo de contribuir a este debate desde el rigor científico y la búsqueda de soluciones, SEMERGEN ha participado en la elaboración del informe 'La Incapacidad Temporal en España: diagnóstico, desafíos estructurales y propuestas de reforma', promovido por la Fundación Economía y Salud.

El informe ofrece un análisis integral del impacto sanitario, social y económico de la Incapacidad Temporal, poniendo de manifiesto que se ha convertido en uno de los principales retos para la sostenibilidad del sistema sanitario, la Seguridad Social y la economía.