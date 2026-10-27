SEMES muestra su malestar por la creación de una especialidad conjunta de Enfermería de Críticos, Urgencias y Emergencia

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MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha expresado su "profundo malestar" después de que el Ministerio de Sanidad haya anunciado el inicio de la tramitación de una especialidad conjunta de Enfermería de Críticos, Urgencias y Emergencias, una decisión que, a juicio de la sociedad, no ha tenido en cuenta sus propuestas para el reconocimiento de una especialidad propia de Enfermería de Urgencias y Emergencias.

SEMES, cuya sección de Enfermería representa a más de 2.500 profesionales, lleva años defendiendo la necesidad de una formación especializada que responda a las competencias, responsabilidades y particularidades de la atención enfermera en los servicios de Urgencias y Emergencias, tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario.

En este sentido, la sociedad considera "especialmente preocupante" que una decisión "tan relevante" para el futuro de la formación enfermera se haya impulsado sin incorporar sus aportaciones ni ofrecer respuesta a la propuesta formal presentada ante el Ministerio de Sanidad.

La sociedad recuerda que el pasado 9 de marzo de 2026 trasladó al Ministerio de Sanidad una propuesta específica para la creación de la especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias, fundamentada en las necesidades formativas y asistenciales de este ámbito profesional. Hasta la fecha asegura que no ha recibido respuesta.

Asimismo, SEMES señala que su propuesta ha contado con respaldo institucional en diferentes comunidades autónomas. En concreto, los parlamentos autonómicos de Murcia, Galicia y Canarias aprobaron proposiciones no de ley alineadas con el planteamiento defendido por SEMES, mientras que la Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja, Extremadura y Castilla-La Mancha han manifestado públicamente su apoyo a esta iniciativa.

SEMES considera que una decisión de esta importancia debe contar con la participación de los profesionales y de las sociedades científicas implicadas, mediante un proceso de diálogo transparente que permita alcanzar una solución consensuada sobre el futuro de la especialización enfermera en Urgencias y Emergencias.

En esta línea, insiste en que la Enfermería de Urgencias y Emergencias cuenta con un ámbito competencial propio que requiere una formación "específica y diferenciada", adaptada a las características de un entorno asistencial que "exige capacidad de respuesta inmediata, una elevada preparación profesional y habilidades específicas para afrontar situaciones especialmente complejas".

Por último, reitera su plena disposición a colaborar con el Ministerio de Sanidad y con el resto de los agentes implicados. "Como siempre hemos hecho, mantenemos nuestra disposición a buscar consensos basados en la evidencia científica y en las necesidades del sector, con el objetivo de construir la mejor asistencia sanitaria posible en Urgencias y Emergencias, garantizando la seguridad del paciente y la calidad asistencial", señalan desde la sociedad.

El objetivo de SEMES continúa siendo el reconocimiento de una especialidad propia de Enfermería de Urgencias y Emergencias que garantice una formación de excelencia y contribuya a ofrecer a los pacientes una atención "cada vez más segura, especializada y de mayor calidad".