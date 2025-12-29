Infosalus.- SEMES pide aprobar en 2026 la especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias

Archivo - Sanitarios. - CONSEJO ANDALUZ DE ENFERMERÍA - Archivo

MADRID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha situado entre sus principales propósitos para 2026 la aprobación de la especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias, al considerar que es clave para mejorar la calidad, seguridad y homogeneidad de la atención inmediata en situaciones complejas y de alta incertidumbre.

La vicepresidenta de Enfermería de SEMES, Carmen Casal, ha defendido que la especialidad es "la única vía" reglada para dotar a las profesionales de competencias específicas como la toma de decisiones con información mínima, la actuación sin demora y el trabajo en entornos de incertidumbre, aspectos "vitales para la supervivencia y la calidad de vida del paciente".

SEMES recuerda que las enfermeras son un pilar esencial de los servicios de Urgencias y Emergencias, que atienden alrededor de 30 millones de consultas anuales en España, y estima que más de 13.700 profesionales trabajan actualmente en este ámbito. Para la sociedad médica, la creación de la especialidad supone un reconocimiento oficial de competencias ya existentes y ofrecerá a las nuevas incorporaciones un título EIR con formación homogénea y rigurosa.

El proceso de aprobación, regulado por el Real Decreto 589/2022, exige acreditar la necesidad formativa, la viabilidad y la disponibilidad de recursos docentes. Con este objetivo, SEMES ha constituido la Comisión de la Especialidad en Enfermería de Urgencias y Emergencias, que ya ha elaborado el borrador de la solicitud formal, actualmente en revisión jurídica.

"Ninguna de las siete especialidades enfermeras reconocidas por el Ministerio de Sanidad incluye un nivel suficiente de competencias propias de los entornos urgentes y emergentes, especialmente en escenarios extrahospitalarios, que puedan permitir a los profesionales enfrentarse a este tipo de asistencias, y a los pacientes, tener la seguridad de ser asistidos por enfermeras formadas y preparadas de manera coherente y suficiente", argumenta Javier Morillo, miembro de la Comisión de la Especialidad de la Enfermería de Urgencias y Emergencias de SEMES.

Además, la sociedad destaca que la nueva especialidad permitiría homologar a España con países como Bélgica, Dinamarca, Holanda, Polonia, Suecia o Reino Unido, donde ya existe formación reglada en emergencias.

RECHAZA UNA POSIBLE ESPECIALIDAD CON CUIDADOS CRÍTICOS

SEMES rechaza una posible especialidad conjunta con Cuidados Críticos y defiende la entidad propia de Urgencias y Emergencias, al tratarse de entornos y necesidades asistenciales distintas. Asimismo, apunta que su reconocimiento contribuiría a estabilizar plantillas, reducir la rotación profesional y disminuir eventos adversos, muchos de ellos potencialmente evitables.

"Confundir la enfermería de Urgencias con la de Críticos es un error técnico y político grave. Agrupar ambas áreas resultaría en una formación híbrida e ineficaz que no responde a las realidades operativas de ninguno de los servicios", señala Casal.

Para su aprobación definitiva, la especialidad debe contar con el aval de al menos siete consejerías de Sanidad. Casal ha asegurado que ya existen apoyos autonómicos y ha destacado como ejemplo la moción aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional de Murcia en mayo de 2025.

"Una especialidad propia para Enfermería de Urgencias y Emergencias tiene tanto sentido como lo tuvo en su día la aprobación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias. Es la única vía para alcanzar la excelencia asistencial y asegurar la resiliencia de nuestro sistema sanitario ante cualquier desafío futuro", concluye.