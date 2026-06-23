SEMES refuerza con el patrocinio de Viatris la preparación de los profesionales sanitarios ante la anafilaxia

Archivo - Anafilaxia, ahogarse - LIUDMILA CHERNETSKA/ ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Trabajo de Shock de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha presentado, en su Congreso Nacional una Guía Rápida de Actuación en Anafilaxia, daca a conocer en el marco de un taller formativo específico sobre el manejo de esta entidad clínica, que, con el patrocinio de Viatris, tuvo una gran acogida y permitió a los congresistas resolver casos clínicos de manera conjunta, práctica y didáctica.

El taller fue impartido por la Dra. Amaia Ibarra Bolt, del Hospital Universitario de Navarra (Pamplona), y el Dr. Alejandro Rodríguez Camacho, del Complejo Hospitalario Universitario Puerta del Mar-San Carlos (Cádiz), quien además es el coordinador de la guía.

La anafilaxia sigue siendo una de las manifestaciones más graves de la enfermedad alérgica. Se trata de una emergencia que puede progresar en minutos y afectar a múltiples sistemas orgánicos. A pesar de su definición clínica bien establecida, la variabilidad en su reconocimiento -especialmente en presentaciones atípicas- sigue suponiendo una barrera relevante para una atención óptima.

Los expertos destacan que la adrenalina intramuscular constituye el pilar del tratamiento y la única intervención de primera línea con evidencia sólida de reducción de la mortalidad. Sin embargo, los retrasos en su administración continúan siendo un factor crítico y evitable asociado a peores resultados clínicos.

La guía ha sido elaborada a partir de las referencias científicas más relevantes disponibles, con el objetivo de unificar los criterios clínicos procedentes de sistemas previos que habían generado inconsistencias en la práctica asistencial. Concretamente, las fuentes principales son:

"Esta guía quiere poner en manos de todos los profesionales -tanto en urgencias hospitalarias como en el ámbito extrahospitalario- un algoritmo claro y basado en la mejor evidencia disponible, que les permita la identificación precoz de la anafilaxia y actuar con seguridad desde el primer segundo: reconocer la situación, colocar correctamente al paciente, administrar adrenalina intramuscular sin demora y saber qué hacer si la respuesta no es la esperada", apunta el doctor Rodríguez Camacho.

En el marco del congreso de SEMES, Viatris ha reafirmado su compromiso con la mejora de la atención en situaciones de emergencia sanitaria mediante el patrocinio del taller 'Anafilaxia: lo que no puede fallar', en el que se formaron cerca de 60 profesionales sanitarios. A través de esta iniciativa, la compañía contribuye a la actualización de conocimientos en el manejo de una patología potencialmente mortal y pone de relieve la importancia de una respuesta temprana y basada en la evidencia ante las reacciones anafilácticas.

"En Viatris creemos firmemente que la mejora de la atención en situaciones de emergencia comienza con la formación continua de los profesionales sanitarios y con la disponibilidad de herramientas clínicas claras, prácticas y basadas en la evidencia", señala la directora Médica de Viatris, Elena Morejón.