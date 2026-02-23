Infosalus.- La semFYC y Fundación Alícia ponen en marcha un curso mejorar la alimentación de personas mayores en Atención Primaria

Archivo - Imagen de recurso de una consulta médica. - SANITAS - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Alícia y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, semFYC, han anunciado la puesta en marcha de un curso para convertir la consulta de Atención Primaria en un espacio de seguimiento de los hábitos alimentarios de personas frágiles o con comorbilidades.

Para ambas organizaciones, la prevención, así como la promoción del envejecimiento saludable y la intervención temprana en la nutrición son fundamentales en la salud y la autonomía de las personas mayores.

En este contexto, recuerdan que, según la Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP), el déficit nutricional es un problema de salud que afecta a más de 3,5 millones de personas en España. En concreto, se estima que 1,01 millones de hombres y 2,56 millones de mujeres presentan algún grado de déficit nutricional, lo que, a su juicio, pone de manifiesto una mayor prevalencia entre las mujeres, que concentran cerca de tres cuartas partes de los casos.

El acuerdo se materializa en una nueva formación de medicina culinaria, que integra práctica culinaria, evidencia científica y herramientas clínicas, con el objetivo de posicionar la gestión diaria de la alimentación como un pilar terapéutico fundamental en el abordaje de la fragilidad de los pacientes, en el marco del envejecimiento de la población y el potencial aumento de las situaciones de vulnerabilidad nutricional.

Como respuesta a esta necesidad, la semFYC y la Fundación Alícia han desarrollado el curso 'Comer bien para envejecer mejor. Abordaje del paciente mayor desde un punto de vista culinario'. Esta formación ofrece a los especialistas de familia contenidos actualizados y prácticos sobre las necesidades nutricionales en el envejecimiento, estrategias dietético culinarias adaptadas a situaciones clínicas frecuentes en las consultas -como fragilidad, disfagia, malnutrición o enfermedad renal- así como herramientas de comunicación efectivas para acompañar a las personas con cambios alimentarios sencillos que generen hábitos saludables sostenibles en el tiempo.

El curso ha sido diseñado para que los profesionales de Atención Primaria puedan integrar la gestión de la alimentación dentro del proceso clínico de forma operativa y basada en evidencia científica más actualizada. "Nuestro objetivo es que cada consulta se convierta en una oportunidad real para mejorar la alimentación del día a día y, por tanto, el bienestar de nuestros pacientes", destacan desde la semFYC.

La sociedad científica resalta que abordar este problema desde la Atención Primaria, "donde se realiza el seguimiento más cercano y continuado del paciente", puede tener un impacto directo en la reducción de complicaciones, en la mejora de la autonomía y en la calidad de vida de este colectivo de la población especialmente vulnerable.

"Por su proximidad y visión integral, los especialistas de Atención Primaria están en una posición privilegiada para impulsar y promover hábitos alimentarios saludables y esta iniciativa les puede ayudar", concluyen desde la semFYC.