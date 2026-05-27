La semFYC pide una lectura responsable de los datos de la FSE tras adjudicarse todas las plazas de Medicina Familiar

Archivo - La ministra de Sanidad atiende a los medios de comunicación con motivo de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada, en el exterior del Ministerio de Sanidad, a 24 de enero de 2026, en Madrid (España). Según datos del Ministerio de Sanida - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) ha celebrado que se hayan adjudicado la totalidad de las plazas de Formación Sanitaria Especializada en Medicina Familiar y Comunitaria, al tiempo que ha pedido evitar análisis simplificados basados exclusivamente en el ritmo de cobertura durante los primeros días del proceso de elección.

Según ha explicado la sociedad, la dinámica de elección MIR está condicionada por "múltiples factores" y, en el caso de Medicina Familiar y Comunitaria, se deben contextualizar los datos desde su "realidad estructural". En este sentido, subraya que se trata de la especialidad con mayor volumen de plazas y con la mayor implantación territorial del sistema, presente en grandes ciudades, ámbitos intermedios y entornos rurales.

"Su despliegue no responde a lógicas de concentración hospitalaria ni a criterios de visibilidad, sino a la necesidad de garantizar la atención sanitaria de proximidad y el acceso equitativo a los cuidados en todo el país", ha apuntado la sociedad.

Por ello, la semFYC indica que comparar la evolución temporal de la cobertura de plazas de Medicina Familiar y Comunitaria con especialidades de menor tamaño o con una distribución territorial más concentrada "conduce inevitablemente a interpretaciones incompletas".

En esta línea, apunta que el proceso MIR "no expresa únicamente preferencias individuales", sino que "constituye uno de los principales instrumentos de planificación estratégica del Sistema Nacional de Salud" y "determina la futura capacidad de respuesta ante las necesidades de salud de la población".

"La formación sanitaria especializada y la planificación de profesionales no pueden interpretarse desde dinámicas coyunturales ni quedar condicionadas por percepciones parciales. Deben responder a las necesidades reales de salud, a la sostenibilidad del sistema y al modelo asistencial que queremos construir para las próximas décadas", sostiene.

Por ello, desde la semFYC hacen un llamamiento a la corresponsabilidad institucional para consolidar un relato basado en evidencia sobre la especialidad, alineado con su papel real en el sistema, su complejidad clínica, su capacidad resolutiva y su impacto en salud poblacional.

Asimismo, piden reforzar las vocaciones desde el grado, fortalecer las condiciones profesionales y docentes, así como adecuar la planificación y convocatoria de plazas a las necesidades de salud de la población.

Finalmente, desde la semFYC quieren trasladar su bienvenida a las nuevas promociones de residentes que han elegido Medicina Familiar y Comunitaria. "Estamos convencidos de que las Unidades Docentes os acompañarán con el máximo compromiso para ofrecer una formación excelente, acorde con el papel decisivo que desempeña la Medicina Familiar y Comunitaria en el presente y el futuro de nuestro sistema sanitario", han concluido.