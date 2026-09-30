SEMFYC recuerda en dos nuevos informes que Atención Primaria es la primera línea de respuesta ante crisis migratorias

La Policía desaloja a los migrantes de playa Benítez, a 29 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Decenas de migrantes marroquíes que permanecían en los asentamientos de la playa de Benítez en Ceuta han decidido regresar voluntariamente a Marruecos, tr - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) ha publicado dos documentos de procedimiento de intervención clínica entre población migrada ante sospecha de enfermedades infecciosas y de vacunación, a través de los que ha recordado que la Atención Primaria es la primera línea de la respuesta sanitaria ante las crisis migratorias.

Según ha indicado, los informes 'Estrategia vacunal en Atención Primaria ante una crisis migratoria' y 'Prevención, evaluación y control de enfermedades infecciosas en población migrante recién llegada' buscan proporcionar recursos prácticos que contribuyan a mejorar la atención y apoyar la práctica diaria de los profesionales. Todo en un contexto de necesidades específicas de atención que requieren una respuesta organizada y coordinada.

"La atención sanitaria debe responder a las necesidades clínicas y epidemiológicas de cada persona y no a su condición migratoria", ha expuesto al respecto la presidenta de la SEMFYC, la doctora Remedios Martín, ya que el país de origen y de residencia, la ruta seguida en el proceso migratorio, las exposiciones durante el tránsito, la cronología desde la última exposición, las condiciones de alojamiento, el estado vacunal y la posibilidad de continuidad asistencial determinan la probabilidad de infección y el rendimiento del cribado.

Por su parte, el coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la sociedad científica, el doctor Jesús Ortega, ha destacado al primer nivel asistencial "por su capacidad para realizar la valoración clínica inicial, detectar de forma dirigida determinadas enfermedades, iniciar las actuaciones necesarias y garantizar el seguimiento". Por tanto, la Atención Primaria debe ser el eje de la planificación de la intervención clínica por parte de especialistas.

En este sentido, la prioridad debe centrarse en la identificación precoz de patologías infecciosas con potencial de brote, como el sarampión, la varicela, la tuberculosis pulmonar, la gastroenteritis infecciosa y la escabiosis. Además, también se insta a mantener vigilancia ante la enfermedad meningocócica, la difteria y la poliomielitis, y a descartar con urgencia la malaria cuando las personas presentan fiebre con antecedente de exposición compatible.

CRIBADO DIRIGIDO Y AJUSTADO

Según recoge el documento de enfermedades infecciosas, el cribado debe ser dirigido y ajustado a la procedencia y exposición de cada persona para patologías como la tuberculosis, el VIH, virus de la hepatitis B y C, la estrongiloidiasis y la esquistosomiasis. Asimismo, muestra como indispensable asegurar que toda prueba vaya ligada a la confirmación diagnóstica, el tratamiento y la continuidad asistencial.

Por otra parte, el de vacunación, desarrollado por el Grupo de Vacunas del Programa de Prevención y Promoción de la Salud (PAPPS-SEMFYC), aborda como reto la ausencia de información sanitaria completa o verificable, especialmente en relación con ella, por lo que afirma que es clave identificar las necesidades de prevención, revisar y actualizar la vacunación. "Cuando no existe documentación fiable, debe actuarse para recuperar la protección frente a enfermedades inmunoprevenibles sin retrasar innecesariamente la vacunación", ha sostenido su coordinadora, la doctora Ana Pilar Javierre.

En este contexto, las prioridades para adolescentes y adultos se encuentran en la triple vírica, la poliomielitis y la protección frente a tétanos y difteria. "La oportunidad de vacunación debe aprovecharse desde los primeros contactos asistenciales, especialmente en personas cuya movilidad puede dificultar la continuidad de las pautas", ha señalado, para añadir que "cuando no existe un registro vacunal fiable, no es necesario retrasar la vacunación a la espera de documentación o de una serología".

Por último, y tras señalar que factores como la existencia de personas susceptibles, las condiciones de alojamiento y la continuidad de la atención sanitaria pueden influir en la protección de la población, los documentos recogen que en situaciones de llegadas numerosas, se plantea priorizar la valoración clínica, la detección precoz de casos, la vigilancia de posibles agrupaciones y la recuperación de la vacunación, evitando medidas indiscriminadas como el cribado microbiológico generalizado o el aislamiento colectivo.