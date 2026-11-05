La SEMG y la Asociación de Médicos Cubanos en España impulsarán la formación y la investigación en Atención Primaria

Archivo - Doctora en una consulta médica. - DEMAERRE/ISTOCK - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la doctora Pilar Rodríguez Ledo, y de la Asociación de Médicos Cubanos en España (AMCUBE), el doctor Guillermo Ponce Morales, han firmado un convenio marco de colaboración estratégica por el que impulsarán la formación y la investigación en Atención Primaria.

"Queremos generar oportunidades para compartir conocimiento y experiencia, fortalecer la formación y promover una colaboración científica que contribuya a mejorar la atención a la población", ha indicado la primera en relación con el acuerdo, que busca favorecer la actualización de los profesionales sanitarios y contribuir, desde la formación y la investigación, a una Atención Primaria de calidad.

En concreto, y en virtud de la alianza, ambas organizaciones han establecido un marco estable de cooperación que permitirá desarrollar iniciativas conjuntas en ámbitos como la formación continuada, la investigación, la difusión científica, la participación en congresos y la integración profesional. Además, con ella se estrecharán vínculos entre profesionales y generarán nuevas oportunidades de colaboración.

LÍNEAS DE TRABAJO

De este modo, las líneas de trabajo previstas estarán protagonizadas por el impulso de actividades formativas y de cooperación científica, así como el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación e iniciativas relacionadas con la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en Atención Primaria.

Además, en el ámbito de la difusión del conocimiento científico, se prevé facilitar la presentación a la revista 'Medicina General y de Familia' (MGyF) de un trabajo por edición, seleccionado como el mejor del Congreso de la AMCUBE, cuya eventual publicación estará sujeta a la revisión por pares y a la decisión independiente de su Comité Editorial.

También, el convenio suscrito contempla actividades de orientación y formación para acompañar la integración profesional de los médicos, con pleno respeto a los requisitos y procedimientos oficiales de homologación, reconocimiento de especialidades, colegiación y habilitación profesional.

Con todo, las primeras acciones fijadas serán el curso precongreso en línea 'IA y Salud', de 90 minutos de duración y que se llevará a cabo el 21 de noviembre, a las 18 horas, y será impartido por el miembro del Grupo de Salud Digital de la SEMG, el doctor César Dilu Sorzano; y el I Congreso de la AMCUBE, que se desarrollará el 28 de noviembre, en Madrid, y que se se celebrará conjuntamente con el Simposio de Médicos Iberoamericanos en España, en la sede del Grupo CTO.