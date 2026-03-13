Infosalus.- La SEMG y la asociación Unión Behçet firman un convenio de colaboración para dar visibilidad a esta enfermedad rara

La SEMG y Unión Behçet firman un convenio para el abordaje de esta enfermedad. - SEMG

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la asociación Unión Behçet han firmado un convenio para impulsar el conocimiento, la visibilidad y la mejora de la atención a las personas que conviven con esta enfermedad rara.

Esta patología inflamatoria crónica, que produce hinchazón de los vasos sanguíneos, puede afectar a distintos órganos y sistemas, y puede causar lesiones mucocutáneas, afectación ocular, articular, neurológica o vascular. En España, se estima que afecta a entre 5 y 10 personas por cada 100.000 habitantes, y suele manifestarse entre los 20 y 40 años. Su evolución suele ser variable, con periodos de remisión y brotes inflamatorios que "pueden afectar a diferentes órganos".

Esta enfermedad no tiene cura, por lo que su tratamiento se centra en controlar el dolor y la inflamación en los brotes, con tratamientos como corticoides tópicos, gotas oculares o medicamentos inhibidores del sistema inmune. En los casos más graves, puede causar ceguera total, trombosis o pérdida de memoria.

Mediante este acuerdo, ambas entidades han promovido iniciativas de formación, información y sensibilización dirigidas tanto a profesionales sanitarios como a la sociedad. Con ellas, pretenden "favorecer el diagnóstico precoz y mejorar el abordaje clínico de la enfermedad de Behçet".

La presidenta de SEMG, Pilar Rodríguez Ledo, ha destacado que esta colaboración refuerza el compromiso de la Medicina de Familia con los pacientes que conviven con enfermedades poco frecuentes.

"Desde la Atención Primaria tenemos un papel clave en la identificación temprana y en el acompañamiento de las personas que conviven con enfermedades complejas. Trabajar de la mano de las asociaciones de pacientes nos permite comprender mejor sus necesidades y avanzar hacia una atención más cercana, coordinada y centrada en las personas", ha señalado.

Por su parte, el presidente de la asociación Unión Behçet, Pablo Hurtado de Mendoza, ha subrayado la importancia de esta alianza para "mejorar la visibilidad de la enfermedad y aumentar el conocimiento entre los profesionales sanitarios".

"La enfermedad de Behçet puede tardar años en diagnosticarse. Colaborar con los médicos de familia para identificar antes los signos de alerta es clave para acortar ese camino y mejorar la calidad de vida de los pacientes", ha afirmado.

ATENCIÓN SANITARIA INTEGRAL

Esta colaboración refuerza su compromiso con la mejora del conocimiento de la enfermedad, el apoyo a los pacientes y el impulso de iniciativas que contribuyan a una atención sanitaria más integral. De esta forma, tienen el objetivo de reducir los retrasos diagnósticos, mejorar el acompañamiento de los pacientes y fomentar una atención más integral, centrada en las personas y en sus necesidades a lo largo de todo el proceso asistencial.

SEMG y Unión Behçet refuerzan, de este modo, su compromiso con la mejora de la calidad de vida de quienes conviven con esta enfermedad y con "el impulso de iniciativas que permitan seguir avanzando en su conocimiento, visibilidad y atención en el sistema sanitario".