MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Fundación de la Confederación Española de Alzheimer y otras demencias (CEAFA) han suscrito un convenio marco de colaboración para impulsar estrategias conjuntas que refuercen la información, formación e investigación relacionadas con el Alzheimer y otras demencias desde la Atención Primaria (AP).

El acuerdo ha sido firmado por la presidenta de la SEMG, Pilar Rodríguez Ledo, y la presidenta de CEAFA Fundación, María Dolores Almagro Cabrera, quienes han destacado la importancia de fortalecer la cooperación institucional para dar respuesta a uno de los principales retos sociosanitarios actuales.

Según ha detallado la SEMG, el convenio facilitará el diseño y desarrollo de acciones conjuntas de información a profesionales sanitarios y población. También impulsará programas formativos especializados y la promoción de proyectos de investigación en detección precoz, seguimiento clínico y atención integral.

De este modo, las entidades buscan otorgar mayor protagonismo a la Atención Primaria como uno de los ejes fundamentales en el abordaje integral de las demencias, con el fin de mejorar la atención de los pacientes y sus familias.

La presidenta de la SEMG, Pilar Rodríguez Ledo, ha destacado que la creciente prevalencia y el impacto que generan el Alzheimer y otras demencias llevan a considerarlas como "uno de los grandes desafíos sociosanitarios". Frente a ellas, la AP juega un "papel esencial", desde la detección precoz y el acompañamiento en el diagnóstico hasta el seguimiento clínico continuado y el apoyo a los cuidadores.

En este sentido, ha puesto en valor la colaboración con CEAFA Fundación, que permitirá avanzar hacia "una respuesta coordinada, humanizada y centrada en la persona, que garantice calidad, equidad y dignidad en la atención a quienes conviven con estas patologías".

En la misma línea, la presidenta de CEAFA Fundación, Mariló Almagro, ha subrayado el impacto positivo que tendrá la alianza en la atención de los pacientes, teniendo en cuenta que la Atención Primaria "no es solo la puerta de entrada al sistema, sino el eje central en torno a la persona".