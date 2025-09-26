La SEMG presenta 'DIABETOSEMG 2025', un nuevo algoritmo para el manejo integral de la diabetes tipo 2

Imagen del XI Foro de Formación en Diabetes y la IX Jornada Cardiovascular de la SEMG. - SEMG

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) ha presentado en Toledo la primera edición del algoritmo 'DIABETOSEMG 2025' a profesionales de Atención Primaria, que nace como una herramienta visual y de acceso abierto que orienta sobre el manejo de la diabetes tipo 2 desde una perspectiva integral, combinando estrategias farmacológicas y no farmacológicas, con base en la evidencia científica disponible.

El algoritmo ha sido realizado por el Grupo de Trabajo de Diabetes y Enfermedad Cardiovascular de la SEMG, con el propósito, según la Sociedad, de ofrecer una guía "clara, útil y adaptada" a la práctica real de la Atención Primaria.

El algoritmo, presentado en el XI Foro de Formación en Diabetes y la IX Jornada Cardiovascular de la SEMG, introduce una evaluación individualizada según condiciones clínicas como fragilidad, obesidad, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca y enfermedad cardiovascular establecida, con un sistema de puntuación por estrellas que facilita la elección de los tratamientos con mayor beneficio clínico en cada situación.

Según la SEMG, su enfoque no se limita al uso de fármacos: incluye también recomendaciones prácticas sobre nutrición, ejercicio físico y estilo de vida, promoviendo desde el inicio un abordaje multifactorial centrado en la persona. A través de un código QR integrado, el profesional puede acceder directamente a materiales descargables para la prescripción personalizada de dieta y actividad física, facilitando la educación terapéutica y la intervención desde la consulta.

La figura contempla, además, una columna lateral con recomendaciones clave en contextos especiales -como el final de la vida, la enfermedad hepática o la obesidad extrema- y una sección inferior con los ajustes de medicación según el filtrado glomerular, conforme a las recomendaciones más recientes de las guías 'KDIGO 2022' (Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease).

El algoritmo incluye los tratamientos mejor posicionados por su demostrada eficacia en beneficio cardiovascular, renal y pérdida ponderal, según evidencian las guías 'ADA/EASD' (American Diabetes Association/European Association for the Study of Diabetes), 'AACE' (Association of Clinical Endocrinology) y 'ESC' (European Society of Cardiology).

"HERRAMIENTA RÁPIDA Y CERCANA"

Más allá de su utilidad técnica, desde la SEMG destacan que este algoritmo nace de una vocación colectiva para que llegue al mayor número de médicos de familia y que, de este modo, se puedan beneficiar de una nueva herramienta de referencia rápida y cercana que busca integrarse en la rutina clínica diaria de los profesionales de Atención Primaria.

"De este modo, el algoritmo 'DIABETOSEMG 2025' trasciende su condición de simple esquema técnico para convertirse en un puente entre la evidencia científica y la práctica clínica real, con un impacto directo tanto en los profesionales que lo aplican como en los pacientes que se benefician de un manejo más óptimo, individualizado y efectivo", finaliza la Sociedad.