SEMG y REiCOP participan en un proyecto que estudia las necesidades de mujeres con enfermedades crónicas

Archivo - Mujer en la consulta médica con una doctora. - FATCAMERA/ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) y la Red Española de Investigación en Covid Persistente (REiCOP) participan en 'FEMFIT360-SOCIAL', un proyecto colaborativo que estudiará durante dos años las necesidades sociales y sanitarias de mujeres mayores de 50 años con VIH, Covid persistente o enfermedad cardiovascular, con el objetivo final de diseñar una intervención social adaptada.

La iniciativa está liderada por el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IIS Galicia Sur) y busca centrarse en aspectos que con frecuencia permanecen invisibles, como el estigma, la carga de cuidados, la menopausia, la soledad o las desigualdades derivadas del lugar de residencia.

La información recopilada contribuirá a mejorar la calidad de vida, el autocuidado, el acompañamiento y la participación activa de las mujeres en las decisiones relacionadas con su salud. "Queremos investigar con las mujeres y no únicamente sobre ellas. Incorporar su voz es imprescindible para generar conocimiento útil y soluciones que tengan un impacto real", ha resaltado la directora científica del IIS Galicia Sur y responsable del proyecto, Eva Poveda.

Los resultados permitirán elaborar recomendaciones para profesionales sanitarios y entidades sociales, además de materiales divulgativos y acciones de sensibilización que favorezcan una atención más equitativa y adaptada a las necesidades de las mujeres con enfermedades crónicas.

La presidenta de SEMG y REiCOP, Pilar Rodríguez Ledo, ha destacado que "durante demasiado tiempo muchas mujeres con enfermedades crónicas han visto cómo sus síntomas o sus necesidades quedaban invisibilizados", lo que ha conllevado desigualdades frente a las que la generación de evidencia "es el primer paso" para reducirlas y "avanzar hacia una atención más personalizada, más equitativa y verdaderamente centrada en las personas".

PAPEL ESENCIAL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

Desde SEMG han destacado el "papel esencial" que tiene la Atención Primaria (AP), por su cercanía, continuidad y visión integral, en la detección de necesidades no cubiertas, el acompañamiento de las pacientes y la coordinación de respuestas sanitarias y comunitarias.

A su vez, la participación de REiCOP permitirá incorporar al proyecto su experiencia acumulada en torno a la Covid persistente. La experiencia de las pacientes contribuirá a identificar necesidades todavía no cubiertas, orientar decisiones basadas en la evidencia y avanzar hacia una atención más coordinada y equitativa, reduciendo las inequidades que aún persisten en el reconocimiento y abordaje de esta enfermedad.

El proyecto ha sido uno de los 17 seleccionados entre las 207 propuestas presentadas a la convocatoria 'Conecta 2026' del Observatorio Social de la Fundación "la Caixa", una iniciativa que impulsa investigaciones desarrolladas conjuntamente entre instituciones científicas y entidades sociales.

Junto al IIS Galicia Sur, la SEMG y REiCOP, participan la Asociación Galega de VIH (AGAVIH), la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS) y la Fundación Española del Corazón (FEC).