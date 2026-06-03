La SEMI presenta un consenso práctico para mejorar el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad arterial periférica

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MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Riesgo Vascular de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha presentado el 'Documento de consenso de manejo clínico de la enfermedad arterial periférica', en el marco de la XXII Reunión de Riesgo Vascular, celebrada en Madrid, que pretende mejorar la atención de esta patología de elevada prevalencia, ya que afecta a una de cada cinco personas mayores de 80 años y que continúa presentando un importante infradiagnóstico.

"A pesar del esfuerzo que está realizando la comunidad médica, la EAP continúa siendo una enfermedad infradiagnosticada e infratratada y se necesita un impulso para mejorar la calidad asistencial de esta patología. El documento de Consenso de SEMI, que se centra en mejorar el diagnóstico y tratamiento de esta patología, va en esta dirección", explica la doctora Dolores López Carmona, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Regional Universitario de Málaga, y ponente de la 'Enfermedad Arterial Periférica en Medicina Interna: claves del nuevo consenso SEMI'.

La EAP es una manifestación frecuente de la aterosclerosis sistémica y un marcador de muy alto riesgo vascular. En España, su prevalencia estimada es de alrededor del 8% en la población mayor de 45 años y puede alcanzar el 20% en las personas mayores de 80 años. Su presentación es heterogénea, ya que puede permanecer asintomática o manifestarse con diferentes grados de severidad clínica.

Entre sus complicaciones más relevantes se encuentra la isquemia crónica amenazante de la extremidad (ICAE), que se asocia a un elevado riesgo de pérdida de la extremidad, así como la aparición de eventos cardiovasculares mayores (MACE), incluyendo infarto agudo de miocardio, ictus y muerte de causa cardiovascular.

Tras la publicación en 2024 de las nuevas guías europeas y estadounidenses sobre EAP, surgió la necesidad de disponer de un documento integrador y de consulta ágil que facilitara la aplicación de sus recomendaciones en la práctica clínica diaria. Con este objetivo, especialistas con amplia experiencia en el manejo de esta patología elaboraron un consenso orientado a trasladar las recomendaciones internacionales a la realidad asistencial de nuestro entorno, con un enfoque eminentemente práctico y centrado en la atención integral del paciente.

En muchos casos, los pacientes con EAP son derivados desde Atención Primaria (AP) en fases avanzadas de la enfermedad. Este retraso se debe, en gran medida, a un diagnóstico tardío, favorecido por la frecuente ausencia de síntomas típicos y por la infrautilización de herramientas diagnósticas sencillas como el índice tobillo-brazo. Como consecuencia, no es infrecuente que la valoración por el especialista se produzca cuando ya es necesario plantear procedimientos de revascularización endovascular o quirúrgica.

Ante esta realidad, el grupo de Riesgo Vascular de la SEMI ha impulsado la elaboración de un consenso orientado a favorecer el diagnóstico precoz y optimizar el manejo clínico integral de la EAP. "Aún hay poca concienciación, incluso entre la comunidad médica, sobre la relevancia de la EAP. La atención se ha focalizado durante años en valorar la necesidad o no de revascularización, cuando la evolución de la enfermedad es larga, y ofrece muchas oportunidades para ser diagnosticada a tiempo, dentro y fuera del hospital", denuncia López Carmona.