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MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), José Garnacho, ha subrayado que la personalización del tratamiento de la sepsis busca adaptar las terapias a las características biológicas e inmunológicas de cada paciente, frente a la aplicación de un abordaje uniforme.

"Aunque el manejo inicial urgente sigue exigiendo el empleo precoz de antibióticos, el soporte hemodinámico y el control del foco si procede, la medicina de precisión avanza para clasificar subtipos de sepsis y dirigir intervenciones concretas según la respuesta del paciente", ha explicado Garnacho.

En este contexto, ha indicado que las infecciones en las UCI son cada vez más complejas, así como los perfiles de los pacientes que las padecen, que ingresan con comorbilidades y afecciones que obligan a los médicos intensivistas a ir más allá, adelantándose a aquello que pueda agravar el cuadro del paciente.

Por este motivo, más de 300 médicos intensivistas especializados en enfermedades infecciosas y sepsis en pacientes críticos se han reunido en Sevilla con motivo de las XXXVII Jornadas del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas y Sepsis (GTEIS) de la SEMICYUC para analizar los principales retos del abordaje de estas patologías en situaciones críticas.

CINCO CLAVES PARA EL MANEJO DE LA INFECCIÓN

Los médicos intensivistas han trazado cinco claves y sus correspondientes desafíos para el manejo de la infección en pacientes en situaciones límite. Así, consideran clave personalizar la inmunomodulación.

"No todos los pacientes desarrollan la misma respuesta frente a la infección ni evolucionan de igual manera. Identificar las características inmunológicas de cada uno resulta fundamental para determinar cuándo puede ser necesario modular la respuesta inflamatoria y qué estrategias pueden ofrecer un mayor beneficio. El desafío está en avanzar hacia intervenciones adaptadas a cada perfil de paciente", ha explicado María Luisa Cantón, jefa del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Univ. Virgen Macarena de Sevilla y presidenta del Comité Local de las Jornadas.

Asimismo, los especialistas consideran necesario llevar a cabo el control hemodinámico avanzado individualizado: "El manejo del shock séptico no puede limitarse a pautas generales. Administrar más fluidos no siempre significa mejorar la perfusión, del mismo modo que el uso de vasopresores requiere una valoración individualizada. El reto para el intensivista es identificar qué necesita cada paciente en cada momento y ajustar el tratamiento para recuperar la estabilidad hemodinámica sin provocar complicaciones derivadas de las propias intervenciones", ha apuntado Cantón.

En este sentido, los expertos también defienden optimizar el tratamiento antimicrobiano, ajustar la inmunosupresión en la sepsis e incorporar las nuevas herramientas terapéuticas. "Las técnicas microbiológicas de diagnóstico rápido facilitan un tratamiento antimicrobiano más dirigido y adecuado. Deben integrarse con las nuevas estrategias de soporte y tratamiento del paciente crítico, incluyendo medidas avanzadas como la ECMO. El intensivista debe conocer estas alternativas, valorar sus indicaciones y limitaciones, y determinar en qué pacientes pueden aportar un beneficio clínico real", ha señalado Cantón.