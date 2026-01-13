SEMICYUC destaca que el 80% de las unidades que atienden el 'shock' cardiogénico son llevadas por intensivistas

Archivo - Corazón plano abstracto en el concepto de superficie de piedra - TRODLER - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), José Garnacho, ha destacado que más del 80% de las unidades que atienden el 'shock' cardiogénico en España son llevadas por médicos intensivistas, y casi el 100% de la atención a la parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria.

"Son cifras que reflejan la implicación de medicina intensiva en estas patologías y explican por qué su abordaje debe ser liderado por intensivistas", ha indicado Garnacho en el marco de las I Jornadas de Cuidados Intensivos Cardiológicos.

El shock cardiogénico ocurre cuando el corazón no puede suministrar suficiente sangre y oxígeno a los órganos del cuerpo. Es una emergencia médica con una elevada mortalidad y creciente incidencia en España. Su causa más frecuente es el infarto, aunque cada vez se observa más en otros escenarios como otros tipos de insuficiencia cardiaca o el postoperatorio de cirugía cardiaca.

Esto obliga a una asistencia rápida por parte de expertos en el manejo del paciente crítico cardiológico, más si se tiene en cuenta que solo esta patología representa el 6 por ciento de los ingresados en las UCI de España, con una mortalidad del 32 por ciento.

"El 'shock' cardiogénico es un proceso global que no afecta solo al corazón, sino también a todo el organismo. Así, es necesario que estos pacientes sean atendidos por un equipo multidisciplinar en el que el intensivista juega un papel fundamental", ha explicado Celina Llanos, coordinadora del Grupo de Trabajo de Cuidados Intensivos Cardiológicos y RCP de la SEMICYUC.

"Además de valorar el sistema cardiovascular en sí, el intensivista es el especialista capaz de dar un adecuado soporte neurológico, respiratorio (al ser el especialista en ventilación mecánica), renal es decir, facilita un diagnóstico y una atención que va más allá de lo exclusivamente cardiológico", ha añadido.

Para los expertos, en muchos casos, el problema del 'shock' cardiogénico no es solo la insuficiencia cardiaca, sino también la complejidad que va emparejada. "El manejo hemodinámico, respiratorio, neurológico y metabólico condicionan mucho el pronóstico, de ahí que se precise la visión global del paciente que solo puede aportar el médico intensivista", ha indicado Luis Martín, jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Univ. Virgen del Rocío de Sevilla y director de las Jornadas.

Los especialistas han señalado en las Jornadas la necesidad de llegar a sistemas de organización adaptados a las necesidades de cada región. "Los intensivistas españoles estamos preparados y todas las Autonomías cuentan con los recursos necesarios para el manejo del 'shock' cardiogénico, pero la organización y estructura de cada Administración es diferente. Así, es importante trabajar en el desarrollo de organizaciones y estructuras claras, que permitan hacer un triaje rápido, adaptado a las características de cada centro y en el que los profesionales tengan claro cuáles son los hospitales de referencia en cada territorio", ha finalizado Llanos.