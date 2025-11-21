El Senado y diferentes instituciones se iluminan de amarillo para visibilizar y apoyar a pacientes de espina bífida - FEBHI

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Senado, junto con diferentes instituciones y monumentos de toda España, se iluminan este viernes de amarillo para conmemorar el Día Nacional de la Espina Bífida, como símbolo de visibilidad y apoyo a los pacientes de esta malformación congénita, que se produce durante el primer mes de embarazo debido a un cierre incompleto del tubo neural.

Esta condición puede presentar diferente gravedad, como la espina bífida oculta, que a menudo no presenta síntomas; o el mielomeningocele, que puede causar parálisis y pérdida de sensibilidad en las piernas.

La iniciativa, realizada a petición de la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEBHI), usa como símbolo un sol amarillo para representar "la energía y la luz", así como para mostrar el papel de la organización de "acoger y dar soporte" tanto a los pacientes como a sus familiares.

Para visibilizar la realidad de las 31.700 personas que sufren esta discapacidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), FEBHI y sus entidades federadas han realizado un llamamiento a la ciudadanía para que se sume a la campaña en redes sociales bajo el hashtag #miSOLporlaEB.

El llamamiento también incluye que las personas se pinten un sol en la cara, en la mano, o lo dibujen en un papel, y suban la foto a sus perfiles para mostrar su apoyo y solidaridad con el colectivo.

Las Instituciones que han confirmado que se suman a esta iniciativa con el Senado; la Diputación de Valencia (Palacio de la Baylia); la Diputación de Málaga; el Parlamento de Navarra; ayuntamientos y monumentos de capitales como Madrid, Valencia, Alicante, Cádiz, Málaga.

Asimismo, se han unido de los municipios de Móstoles (Madrid), Arganda (Madrid), Alcorcón (Madrid), Talayuela (Cáceres), Aranda del Duero (Burgos), Massamagrell (Valencia), Montcada (Valencia), Sagunto (Valencia), Rafelbunyol (Valencia), La Pobla de Farnals (Valencia), Banyeres de Mariola (Alicante), Elche (Alicante); y los estadios de Ciutad de Valencia y San Mamés de Bilbao.

"¡Súmate a la marea amarilla con tu sol amarillo! Ayúdanos a dar a conocer la situación de estas personas y sus familias, así como las necesidades que presentan para llevar una vida autónoma", ha concluido la FEBHI.