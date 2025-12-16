Archivo - Banderas de las Comunidades Autónomas frente a la fachada del Palacio del Senado, a 14 de enero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha instado este martes al Gobierno a velar por la correcta gobernanza, la integridad institucional y la gestión adecuada de los recursos públicos en todos los organismos de investigación del ámbito estatal y, en concreto, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), desde la transparencia total, la colaboración con la Justicia y la rendición de cuentas ante la Cámara Alta.

Así, el Pleno del Senado ha dado luz verde a la moción presentada por el Partido Popular como consecuencia de interpelación sobre medidas de control en el CNIO. Esta iniciativa pone el foco en la "grave crisis institucional, científica y ética" que atraviesa el centro y que "no puede entenderse sin señalar de forma clara y directa" al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, así como a la ministra Diana Morant.

El texto de la moción reprocha que las denuncias internas de acoso laboral, maltrato psicológico y abuso de poder registradas en el primer semestre de 2024 por parte de trabajadores e investigadores del CNIO "no fueron tramitadas, porque el centro carecía de un protocolo de acoso operativo, una carencia estructural que el Ministerio conocía y que no corrigió".

También critica que el Ministerio "no actuó, pese a su obligación legal y política de supervisión", desde el primer momento cuando a finales de 2024 varios jefes de grupo advirtieron de la pérdida de talento, opacidad en la gestión, deterioro institucional y clima laboral insostenible, y el Patronato del centro solo cesara a la entonces directora científica y el entonces gerente cuando la situación "ya era insostenible".

"La ministra, como máxima responsable política del CNIO, debía garantizar estabilidad, transparencia y rigor, pero no lo hizo. Su falta de iniciativa, de vigilancia, de seguimiento y de claridad en la gestión ha contribuido directamente al deterioro que hoy vive el centro", asevera la moción presentada por los 'populares'.

En este contexto, la moción insta al Gobierno a asegurar una correcta gobernanza y gestión de los fondos públicos destinados al CNIO; actuar con transparencia, proporcionando al Senado y a los órganos judiciales competentes la documentación relativa a denuncias, auditorías o informes; comparecer periódicamente ante la Cámara para informar del avance de las investigaciones y las actuaciones impulsadas; y colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas y cualquier otro órgano judicial o de control.

"RESTAURAR LA CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL"

La senadora del PP Elena Castillo ha defendido la moción durante su debate en el Pleno, insistiendo en que la iniciativa "no busca revancha política", sino "restaurar la credibilidad institucional, garantizar la integridad de los fondos públicos y dejar claro que la investigación contra el cáncer no se puede gestionar ni desde la opacidad ni desde la irresponsabilidad".

En este sentido, ha señalado que el Ministerio de Ciencia "no puede presentarse como un mero financiador cuando fija las reglas, condiciona las carreras y decide quién progresa y quién no", exigiendo así que asuma responsabilidades y se implique en la supervisión de los organismos de investigación. Al hilo, ha apuntado que Diana Morant "conocía sobradamente durante meses" las alertas y denuncias en el CNIO, pero no actúo de forma "eficaz".

Además, ha reprochado que la situación que vive el CNIO es "consecuencia directa" del modo de gobernar del Partido Socialista, "en el que el discurso sustituye la responsabilidad y la propaganda tapa los problemas reales". Aunque el Gobierno "aparenta que escucha, que defiende la ciencia y que practica un supuesto feminismo institucional", Castillo ha afirmado que cuando "las denuncias por abusos, por precariedad o por malas prácticas incomodan", este relato "se desmorona".

Para finalizar, la senadora ha lamentado que "cada euro mal gestionado no es solo una cifra", sino que es una "oportunidad perdida" para la ciencia, pues lleva a que un avance no llegue a los pacientes y se quiebre la confianza pública. "Por eso, exigimos claridad, responsabilidad", ha remachado.

Tras ello, el senador de Vox Fernando Carbonell ha defendido una enmienda con el objetivo de incorporar a la moción la realización de una auditoría externa e independiente para esclarecer si fondos públicos del CNIO han sido destinados a fines ajenos a su objeto estatuario, así como incorporar la protección expresa de las líneas estratégicas de investigación y de los profesionales del centro investigador.

"No basta con el reproche político, no basta con la denuncia pública, no basta con el señalamiento. Hace falta, y esto es lo que aporta nuestra enmienda, investigar con rigor, depurar responsabilidades con pruebas y proteger sin fisuras la continuidad de la investigación oncológica en España, continuidad de la investigación oncológica, importantísimo en medicina", ha destacado Carbonell.

Sin embargo, el Senado ha rechazado esta enmieda con los votos del PP, que ostenta la mayoría absoluta. Según ha justificado la senadora Elena Castillo, con la enmienda de Vox "el debate deja de centrarse en la ciencia y pasa a convertirse en una confrontación partidista que no beneficia ni a los investigadores ni a la institución". Así, ha criticado que el texto incluya la reprobación de la ministra de Ciencia cuando la moción "no nace para señalar adversarios políticos, sino para proteger a quienes investigan".

En este punto, ha precisado que existen "muchos motivos" para reprobar a Diana Morant y este no es el principal. "Entre otras cosas, la falta de su labor diaria en el ministerio al que representa o la cantidad de homologantes que llevan años esperando ser homologados su título y que están trabajando en trabajos para los que están sobrecualificados", ha detallado.

PSOE: "LO PRINCIPAL PARA USTEDES ES HACER RUIDO"

En el turno de portavoces, desde el Partido Socialista, David Matute ha hecho referencia a la intervención de la ministra Diana Morant hace unos días ante el Pleno de la Cámara Alta para insistir en la importancia que el partido da a lo ocurrido en el CNIO y enfatizar el compromiso de "investigar a fondo" y "perseguir con contundencia a los responsables" en caso necesario.

Matute ha criticado que "lo principal" para el Partido Popular "es hacer ruido" y que la moción presentada busca el "oportunismo político" y no actuar con rigor, responsabilidad y altura institucional. "Porque su moción parte de una premisa equivocada, confunde deliberadamente responsabilidad política con gestión directa y supervisión con intervención diaria", ha afirmado para explicar que el Ministerio de Ciencia "ejerce una función de supervisión estratégica y de garantía institucional, pero lógicamente no gestiona el día a día del centro".

"Pretender trasladar que el Ministerio es responsable de la gestión operativa del CNIO es, por tanto, una distorsión interesada de los hechos. Y es que, señorías del Partido Popular, no nos engañemos, a ustedes la ciencia y el CNIO no les interesan", ha zanjado.

En la misma línea se ha expresado la senadora de Más Madrid Carla Delgado, quien ha aseverado que el PP está utilizando el asunto como "arma arrojadiza" contra el Gobierno y que en realidad "no les importa el CNIO, ni la investigación oncológica, ni los enfermos y mucho menos sus familias".

Además, Delgado ha afeado a los 'populares' que no estuvieran de acuerdo en que el Tribunal de Cuentas, que está auditando la actuación del CNIO en el periodo 2018 a 2024, ampliara este proceso desde el año 2011, cuando gobernaba el PP. "Es precisamente, el periodo que ha durado el mandato de la dirección saliente al que se refieren los hechos, y abarca el mandato del equipo directivo anterior", ha apuntado.