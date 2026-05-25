El Senado insta por unanimidad al Gobierno a garantizar un acceso "rápido" a medicamentos oncohematológicos innovadores

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MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad del Senado ha instado este lunes por unanimidad al Gobierno a garantizar un acceso "rápido" a los medicamentos innovadores en el ámbito oncohematológico, de forma que la incorporación de tratamientos al Sistema Nacional de Salud (SNS) desde su autorización en Europa no supere los seis meses.

La moción del Partido Popular, aprobada con 27 votos, también tiene como objeto asegurar la "equidad territorial" en el acceso al diagnóstico, tratamiento y seguimiento, a fin de que el lugar de residencia no determine la atención, así como promover una implantación "homogénea y ágil" de las innovaciones en todas las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla.

"Las patologías oncológicas en general y la oncohematología en particular precisan de atención, dedicación y financiación", ha subrayado el 'popular' Abdelkahim Abdeselam Al Lal en la defensa de la iniciativa, al tiempo que ha recordado que, cada año, se diagnostican más de 28.000 casos de enfermedades de la sangre, de la médula ósea y del sistema linfático, según la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia.

Asimismo, la moción insta al Gobierno a impulsar un modelo de atención integral y multidisciplinar para los pacientes oncohematológicos, que incluya de forma estructurada la atención psicológica, social y laboral desde el momento del diagnóstico y a lo largo de todo el proceso asistencial, favoreciendo la recuperación y la plena reintegración en la vida personal y profesional.

Abdeselam Al Lal ha resaltado que, de este modo, su formación busca promover la "accesibilidad", la "equidad", la "igualdad", la "oportunidad" y la "unidad" entre todos los territorios, a fin de que los pacientes sean tratados "con una unidad de acción inmediata", con independencia del grupo político que gobierne.

En el turno de portavoces, la senadora del Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha mostrado su apoyo a la iniciativa denunciado el "gran desfase" que existe entre la aprobación de un medicamento por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y su disponibilidad real en España, que se sitúa en 537 días de media, frente a los 180 en Europa. A su juicio, esto es algo que "ningún paciente tiene por qué aguantar".

Desde el Partido Socialista, Kilian Sánchez ha anunciado el visto bueno de su formación "por los pacientes oncológicos". Aunque ha admitido la demora en la llegada de nuevos fármacos, ha afirmado que el Ministerio de Sanidad trabaja para llegar a reducir la espera a 180 días. En paralelo, ha subrayado que España "ha avanzado" en calidad oncológica, en esperanza de vida, en atención biopsicosocial y en tratamientos.

BALNEOTERAPIA

La Comisión de Sanidad de la Cámara Alta también ha aprobado una moción del PP, con 18 votos a favor y nueve abstenciones, para instar al Gobierno a incluir en la cartera común de servicios del SNS los tratamientos de balneoterapia, permitiendo a su vez que los balnearios de España puedan recibir a pacientes de países europeos que ya conteplan estos tratamientos en sus sistemas de salud públicos.

"Existe una evidencia científica, a raíz de los beneficios terapéuticos que provoca para determinadas afecciones y patologías musculoesqueléticas, reumatológicas, dermatológicas, respiratorias. Su práctica, aparte de reducir los tratamientos farmacológicos más costosos, prevendría determinadas dolencias, va en la línea de la longevidad y mejora la calidad de vida de los pacientes crónicos", ha defendido el senador José Manuel Baltar.

El 'popular' ha destacado que la inclusión que proponen ya es una realidad en países como Francia, Alemania, Italia, Portugal, Lituania, Letonia, Polonia, Rumanía o Eslovaquia y ha puesto en valor el beneficio que tendría para zonas termales y rurales como Ourense, afirmando que se verían revalorizadas y obtendrían "dinamismo económico".

El PSOE, que se ha abstenido en la votación, ha expresado sus discrepancias sobre los beneficios de la balneoterapia. En concreto, el senador Rafael Rodríguez ha explicado que presenta "limitaciones" en la calidad y consistencia de las evidencias científicas disponibles, además de "problemas de estandarización y comparación con otras terapias".

"Frente a estas actuaciones improvisadas, pasadas y actuales, lo que necesitan Ourense y España es un modelo termal serio y viable, basado en la planificación, la inversión y la coordinación institucional", ha señalado.

SALUD MENTAL

Asimismo, la Comisión de Sanidad ha aprobado otra moción 'popular' para exigir un "verdadero" consenso nacional en materia de salud mental; reforzar "de verdad" las plantillas garantizando psicólogos y psiquiatras "suficientes" en toda España y, "especialmente", en Ceuta y Melilla; incorporar la salud mental en la Atención Primaria y en los centros educativos de sendas ciudades autónomas; y obligar al Gobierno a la transparencia y a la rendición de cuentas.

Así lo ha expuesto la senadora Isabel María Moreno, quien ha aseverado que "España llega tarde y mal a la crisis de salud mental" y ha detallado que, cada día, se producen 11 suicidios, al tiempo que el país tiene "una de las ratios más bajas de especialistas en salud mental de Europa".

"Somos, en definitiva, el vagón de cola de Europa en salud mental y el vagón de cola en España está en Ceuta y en Melilla", ha advertido para explicar que esto supone listas de espera "interminables", que "muchas personas" sean solo atendidas en Atención Primaria pese a requerir a un especialista, y "citas cada cuatro meses", que pueden tener lugar "demasiado tarde".

El texto se ha aprobado con 17 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, después de que el PP haya rechazado la enmienda de modificación presentada por el PSOE, con la que el grupo buscaba matizar las demandas instando a "continuar" con el trabajo realizado por el Gobierno en cada punto. Con todo, el senador socialista Pedro Manuel Martín ha destacado que su formación va "a apostar por trabajar en la línea de apoyar todo el trabajo realizado" por el Gobierno en salud mental.