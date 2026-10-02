Ceremonia de entrega de las becas, proyectos y premios SEOM 2026. - SEOM

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ha entregado 70 becas y premios para impulsar la formación e investigación clínica en cáncer desarrollada por los oncólogos médicos asociados, proyectos a los que ha destinado un total de 1.363.000 euros.

"La oncología ha experimentado una transformación extraordinaria a lo largo de estas cinco décadas y ese avance no se entiende sin investigación y sin profesionales bien formados. Con estas ayudas queremos facilitar que nuestros oncólogos médicos puedan desarrollar nuevas ideas, formarse en centros de referencia, colaborar con otros investigadores y trasladar después ese conocimiento a la práctica clínica", ha explicado el presidente de SEOM, Javier de Castro.

El acto de entrega de esta edición de becas, proyectos y premios ha tenido lugar este jueves en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en el marco del Congreso SEOM2026, que se celebra en Madrid hasta este viernes.

La SEOM ha otorgado cinco estancias en el extranjero, 14 bolsas de viaje para rotaciones externas, una beca de intensificación, 11 premios para tesis doctorales de investigadores jóvenes, dos premios para residentes destacados y 36 proyectos de investigación, tres de ellos dirigidos a Secciones SEOM.

Además, ha concedido una ayuda complementaria a los contratos Joan Rodés del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en el marco de la Acción Estratégica en Salud del Instituto. En esta edición, también ha convocado una beca específica para proyectos de innovación asistencial y gestión oncológica.

De forma especial, ha incluido una ayuda en homenaje al legado del oncólogo Hernán Cortés-Funes, destinada al desarrollo clínico y la innovación terapéutica en Oncología. A ellas se suman, entre las nuevas categorías, las estancias cortas en centros de referencia en sarcomas y una ayuda para proyectos de investigación traslacional en tumores cerebrales.

285 SOLICITUDES

La convocatoria, compuesta por un total de 29 categorías, ha recibido 285 solicitudes, 35 más que en 2025. Para el coordinador de la Comisión de Becas de SEOM, Ramón Colomer, este incremento de interés "pone de manifiesto que existe una enorme comunidad de oncólogos médicos que tienen una gran inquietud investigadora y formativa".

Tras ello, ha destacado que el "reto" de la SEOM "es seguir haciendo crecer el programa, mantener el rigor en la evaluación y conseguir que estas oportunidades lleguen a profesionales en diferentes momentos de su carrera".

Con el objetivo de garantizar el rigor científico y curricular, las solicitudes presentadas han sido remitidas al Instituto de Salud Carlos III para su evaluación externa.

La Comisión de Becas ha sido la encargada de realizar el fallo basándose en las puntuaciones de los evaluadores externos. En 2026 está formada por los doctores Ramon Colomer, como coordinador; Javier de Castro, Susana de la Cruz, Tania Fleitas, Ángela Lamarca, David Páez, Javier Pascual, Sonia Pernas y Javier Puente.

La SEOM otorgó sus primeras becas en 1999 y la presente edición ha coincidido con el 50 aniversario de la sociedad científica. "Celebrar el 50º aniversario de SEOM destinando más de 1,3 millones de euros a formación e investigación refleja muy bien qué Sociedad queremos seguir siendo: una organización que apuesta por el conocimiento, por el talento de nuestros oncólogos médicos y por una investigación que se traduzca en mejores oportunidades para los pacientes", ha resaltado De Castro.