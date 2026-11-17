Archivo - Fármacos pulmón - MI-VIRI/ ISTOCK - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) ha defendido este martes, con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Pulmón, la incorporación del cribado poblacional de cáncer de pulmón en toda España.

"Cataluña inciará el cribado en 2027 en personas de alto riesgo por tabaquismo. Detectar antes significa encontrar tumores en estadios más iniciales y, por lo tanto, aumentar la tasa de curación", ha asegurado Arturo Navarro, médico especialista en oncología radioterápica y coordinador del Grupo Oncológico (GOECP) de SEOR.

Según explica SEOR, el diagnóstico precoz a través de tomografía computarizada (TC) de baja dosis ha demostrado reducir la mortalidad en estudios internacionales. En España, el proyecto CASSANDRA, apoyado por SEOR, busca implementar un programa de cribado nacional adaptado al sistema sanitario, con el fin de detectar la enfermedad en sus estadios iniciales y mejorar así las probabilidades de éxito en el tratamiento. En la actualidad participan 16 centros sanitarios y en los próximos meses aumentarán a veinte centros en 9 comunidades autónomas.

En este sentido, Navarro ha subrayado que el 'Pla Director d'Oncologia 2027-2030' de Cataluña prevé comenzar a ofrecer en 2027 la detección precoz del cáncer de pulmón mediante TC de baja dosis. Además, ha apuntado que Castilla-La Mancha también se sumará al cribado. "Todas estas iniciativas están alineadas con la perspectiva de la International Agency for Research on Cancer (IARC) sobre cribado de cáncer de pulmón, que afirma que el TC de baja dosis en personas de alto riesgo reduce la mortalidad por cáncer de pulmón y la incidencia de diagnósticos en estadios III-IV", ha declarado Navarro.

Tras ello, el experto ha detallado que la radioterapia estereotáctica (SBRT) es un tratamiento con intención curativa para el cáncer de pulmón también en estadio inicial: en pocas sesiones, sin cirugía, sin ingreso y con buena tolerancia.

"En este escenario, la radioterapia estereotáctica (SBRT) es un tratamiento con intención curativa para el cáncer de pulmón en estadio inicial donde con pocas sesiones, sin cirugía, sin ingreso y generalmente con excelente tolerancia, logramos tener resultados semejantes a una intervención en cuanto a control local. Es especialmente valiosa para personas que, por su edad, EPOC u otras enfermedades, no desean o no se pueden operar", ha ahondado.