Infosalus.- SEPAR insta a extremar las medidas de prevención respiratoria ante el repunte de infecciones

Archivo - Dos mujeres con mascarilla - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha recordado la importancia de reforzar las medidas de prevención frente a las infecciones respiratorias, coincidiendo con el incremento de casos registrado en las últimas semanas y con la activación de medidas reforzadas por parte del Ministerio de Sanidad.

SEPAR subraya que fechas como el puente de diciembre o las fiestas navideñas -periodos que concentran viajes, reuniones familiares y actividades en interiores- aumentan el riesgo de transmisión, especialmente entre las personas más vulnerables. Por ello, resalta la necesidad de adoptar medidas sencillas pero probadas para limitar los contagios.

La Sociedad insiste en el uso de mascarillas en espacios cerrados y poco ventilados, así como en lugares con alta concentración de personas: centros sanitarios, residencias, transporte público y reuniones familiares con personas de riesgo.

"Las personas que presenten síntomas respiratorios deberían limitar sus contactos sociales y usar mascarilla de forma estricta", explica Alberto García, coordinador del Grupo de Inmunización del Paciente Respiratorio de SEPAR.

Además, apunta que las vacunas frente a la gripe, la COVID-19 y otros patógenos respiratorios (como el neumococo o el virus respiratorio sincitial) reducen las infecciones graves, los ingresos hospitalarios y sus complicaciones.

Por ello, recomienda revisar el calendario vacunal especialmente en mayores de 60 años, pacientes respiratorios crónicos, embarazadas, profesionales sanitarios, personas con comorbilidades y convivientes de personas vulnerables.

"Ventilar espacios, evitar reuniones si se presentan síntomas, lavar las manos con frecuencia y priorizar actividades al aire libre cuando sea posible son acciones sencillas que disminuyen de manera significativa la circulación de virus respiratorios", ha finalizado Francisco Sanz, también coordinador del Grupo de Inmunización del Paciente Respiratorio de SEPAR.