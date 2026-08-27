SEPAR promueve en su Año de la Vía Aérea el diagnóstico precoz y el abordaje conjunto de asma, EPOC y bronquiectasias

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MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha puesto en marcha el Año SEPAR de la Vía Aérea 2026-2027, bajo el lema 'Escucha tu respiración', una iniciativa que busca promover el diagnóstico precoz y el abordaje conjunto del asma, la EPOC y las bronquiectasias.

"No podemos seguir viendo el asma, la EPOC y las bronquiectasias como compartimentos estancos. La vía aérea es una unidad funcional y, por eso, nuestros pacientes necesitan una atención integrada, coordinada y basada en el diagnóstico precoz", ha afirmado Patricia Sobradillo, coordinadora del Año SEPAR de la Vía Aérea 2026-2027.

Las enfermedades de la vía aérea constituyen uno de los principales motivos de consulta en Atención Primaria y Neumología y afectan a millones de personas. En España, se estima que el 12,1 por ciento de la población padece EPOC, el 7 por ciento asma y el 3,6 por ciento bronquiectasias.

Además de su elevada prevalencia, estas patologías generan una importante carga económica. La EPOC supone un coste estimado de 38.600 millones de euros anuales en la Unión Europea; el asma, alrededor de 19.000 millones de euros en costes sanitarios y sociales en Europa, y, en el caso de las bronquiectasias, el gasto medio anual asciende a 4.000 euros por paciente, reflejo del importante consumo de recursos sanitarios que conllevan estas enfermedades.

EL RETO DEL INFRADIAGNÓSTICO Y EL ABORDAJE CONJUNTO DE LA VÍA AÉREA

En este contexto, SEPAR resalta que el infradiagnóstico continúa siendo uno de los principales desafíos. Se estima que el 78 por ciento de las personas con EPOC no están diagnosticadas, mientras que en el asma el infradiagnóstico oscila entre el 20 y el 70 por ciento. En las bronquiectasias persisten importantes limitaciones diagnósticas, relacionadas, con el bajo uso de la tomografía computarizada torácica, entre otros factores.

A ello se suma que el 51 por ciento de las personas con síntomas respiratorios persistentes no consulta con un profesional sanitario. Con frecuencia, síntomas como la tos persistente, la producción de mucosidad, la falta de aire o las infecciones respiratorias recurrentes se normalizan o se atribuyen a otras causas, retrasando el diagnóstico y el inicio del tratamiento.

Por ello, el Año SEPAR de la Vía Aérea pondrá en marcha acciones de sensibilización dirigidas a la población para favorecer el reconocimiento precoz de síntomas como la tos persistente, la disnea o las infecciones respiratorias recurrentes, con el objetivo de activar la visita médica de los pacientes con síntomas.

ACCIONES PREVISTAS

El Año SEPAR de la Vía Aérea nace con el objetivo de aportar un legado e impulsar un cambio real en la atención respiratoria, promoviendo un modelo de abordaje conjunto que considere la vía aérea como una unidad funcional y permita mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de estas enfermedades.

Para ello, el Año SEPAR fomentará la coordinación entre niveles asistenciales (Atención Primaria y Neumología) y con distintas especialidades implicadas, impulsará criterios y protocolos comunes y reforzará la formación del médico de familia como primer punto de contacto ante los síntomas respiratorios.

Asimismo, promoverá la colaboración de las farmacias comunitarias en la detección precoz de posibles casos, favorecerá una atención cada vez más personalizada, basada en los diferentes fenotipos de pacientes y en las nuevas terapias biológicas disponibles, y potenciará la educación y el empoderamiento de las personas con estas enfermedades para mejorar su calidad de vida