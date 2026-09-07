SEPAR recuerda que preservar más tiempo la función pulmonar en fibrosis pulmonar idiopática pasa por detectarla antes

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MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del Área de Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa (EPID) de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), la doctora Ana Villar, ha recordado que "preservar durante más tiempo la función pulmonar y la calidad de vida de las personas con fibrosis pulmonar idiopática" para por "diagnosticar antes" la enfermedad.

"Garantizar un seguimiento especializado y continuar investigando para disponer de nuevas estrategias terapéuticas" son los otros "pilares" que ha citado para "mejorar el pronóstico de los pacientes" de esta patología pulmonar crónica, progresiva, grave y de causa desconocida que provoca un deterioro progresivo de la función pulmonar.

No obstante, y en coincidencia con la celebración, este lunes, 7 de septiembre, del Día Mundial de la Fibrosis Pulmonar Idiopática, Villar ha destacado los "avances importantes en su conocimiento y tratamiento" obtenidos "en los últimos años". Por ello, precisamente, ha enfatizado que es necesario optimizar el diagnóstico precoz, y es que este "es fundamental para poder valorar al paciente en una unidad especializada e iniciar las estrategias terapéuticas y de seguimiento adecuadas antes de que se produzca un deterioro mayor de la función pulmonar".

Al respecto, ha recordado los síntomas más frecuentes, como la falta de aire progresiva y la tos seca persistente, las cuales pueden ser comunes a otras enfermedades respiratorias, por lo que en ocasiones el diagnóstico puede retrasarse. Ante ello, y síntomas que persisten o empeoran con el tiempo, es importante consultar con un profesional sanitario para determinar su origen.

AVANCES

Entre los avances experimentados, la Comisión Europea concedió en julio la autorización de comercialización a nerandomilast, fármaco comercializado como 'Jascayd', para el tratamiento de adultos con fibrosis pulmonar idiopática y progresiva. Según la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), este presenta un mecanismo de acción diferente al de otras terapias para estas enfermedades y actúa inhibiendo preferentemente la enzima PDE4B, implicada en procesos de fibrosis e inflamación pulmonar.

Además, recientemente se han publicado en la revista especializada 'The New England Journal of Medicine' los resultados de los ensayos clínicos en Fase 3 'TETON-1' y 'TETON-2', en los que el tratamiento con treprostinil inhalado se asocia a una menor disminución de la capacidad vital forzada frente a placebo, así como a un menor riesgo de empeoramiento clínico.

Por ello, Villar ha insistido en que es "prioritario" seguir "impulsando la investigación en enfermedades pulmonares intersticiales", así como "favorecer un diagnóstico temprano y garantizar que los pacientes puedan acceder a una atención especializada". "El abordaje de estas patologías requiere un enfoque multidisciplinar, en el que participen neumólogos, radiólogos, patólogos, profesionales de Enfermería y Fisioterapia respiratoria, junto con otros especialistas, según las necesidades de cada paciente", ha concluido.