La SEPAR subraya la importancia del diagnóstico precoz del cáncer de pulmón por su alta mortalidad

Archivo - Cáncer de pulmón. - ICAPEM - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha recordado la importancia del diagnóstico precoz del cáncer de pulmón para frenar su alta mortalidad, patología por la que más de 23.000 personas fallecen al año en España.

Esta elevada mortalidad se debe a que la enfermedad "se detecta en fases avanzadas, cuando las opciones terapéuticas son más limitadas". Por el contrario, cuando el tumor se detecta en sus inicios, las posibilidades de tratamiento "aumentan de forma significativa".

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el próximo 4 de febrero, la SEPAR ha incidido en que esta enfermedad sigue siendo la "principal causa de muerte por cáncer", aunque existan herramientas eficaces para mejorar su detección precoz y pronóstico.

En España se diagnostican alrededor de 34.000 nuevos casos de este cáncer, siendo el tercer tumor con más incidencia. Por esta razón, ha subrayado la importancia del cribado de cáncer de pulmón mediante tomografía computarizada (TC) de baja dosis en población de alto riesgo, especialmente personas fumadoras o exfumadoras de larga evolución.

UN CRIBADO NACIONAL

Con el objetivo de avanzar hacia un cribado equitativo en España, la SEPAR ha impulsado el 'Proyecto Cassandra', una iniciativa colaborativa que trabaja en la implantación de un programa piloto de cribado de cáncer de pulmón en España. Este proyecto combina "el uso de TC de baja dosis con una evaluación personalizada del riesgo y la creación de un registro nacional", sentando las bases de una futura estrategia estatal que permita "salvar vidas y reducir desigualdades territoriales en el acceso al diagnóstico precoz".

En la actualidad el 'Proyecto Cassandra' cuenta con la adhesión de 16 hospitales de referencia en distintas comunidades autónomas. Esta participación muestra el interés creciente del sistema sanitario por "avanzar hacia un modelo de cribado de cáncer de pulmón basado en la evidencia", que esté coordinado y sea equitativo en todo el territorio.

Además, la SEPAR ha lanzado un nuevo podcast divulgativo sobre profesionales de la Sociedad que conversan con personalidades públicas que tienen enfermedades respiratorias, para concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre estas patologías.

El último episodio cuenta la historia de Loida Zabala, la deportista paralímpica de halterofilia. La deportista empezó a tener problemas en 2022, cuando le empezó a doler el pecho. En un principio solo le hicieron una radiografía, pero la situación empeoró unos meses más tarde, con varios tumores cerebrales debidos a una metástasis de cáncer de pulmón.

Con este tipo de testimonios, la SEPAR destaca la importancia de no infravalorar los síntomas respiratorios persistentes y mejorar el diagnóstico precoz. Además, desde la sociedad científica han insistido que la prevención, el abandono del tabaco y el acceso al cribado en población de riesgo son claves para tratar esta enfermedad.