SEPC presenta una guía para usar técnicas de neuromodulación en trastornos mentales que pone a España "en la vanguardia" - SEPC

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Psiquiatría Clínica (SEPC) ha presentado este viernes la primera guía de práctica clínica para usar técnicas de neuromodulación en el abordaje de trastornos mentales, y que sitúa a España "en la vanguardia europea", según ha afirmado el psiquiatra del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y director médico del Instituto Andaluz de Salud Cerebral, el doctor Álvaro Moleón.

El objetivo de este documento es ofrecer a los pacientes "alternativas eficaces y seguras", especialmente a aquellos que no responden a los tratamientos convencionales, y garantizar criterios "homogéneos de calidad y equidad" en todo el territorio, tal y como ha explicado el vicepresidente de la SEPC y psiquiatra del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, el doctor Juan de Dios Molina Martín, durante la presentación del texto.

Estas técnicas actúan modulando circuitos neuronales específicos mediante estimulación no invasiva, con el objetivo de aliviar síntomas en patologías como la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos adictivos o los síndromes depresivos asociados a enfermedades neurodegenerativas.

La evidencia científica ha mostrado resultados "consistentes y esperanzadores", y es que en el caso de la depresión, resistente a tratamientos farmacológicos, la estimulación magnética transcraneal (TMS) alcanza tasas de respuesta cercanas al 50 por ciento y de remisión en torno al 30 por ciento con un número necesario de pacientes a tratar (NNT) de tres a cinco, comparable a los fármacos más efectivos disponibles.

Mientras tanto, la estimulación transcraneal por corriente directa (tDCS) permite reducir de forma significativa la sintomatología depresiva y una buena tolerabilidad, lo que explica el porqué cada vez más hospitales españoles están incorporando la neuromodulación a su cartera de servicios para pacientes que no encuentran respuesta en los tratamientos convencionales.

"Hemos querido alinear el documento con los consensos internacionales más relevantes, pero aportando un marco propio adaptado a la realidad de nuestro sistema sanitario. Por eso, el documento ofrece un enfoque diferencial respecto a otras guías internacionales, al integrar no solo datos de eficacia y seguridad, sino también evidencia sobre coste-efectividad, resultados reportados por pacientes y criterios de calidad asistencial", ha destacado el Molina.

Tras ello, ha aclarado que el carácter multidimensional de la guía le confiere una "gran aplicabilidad clínica" y que contribuye a homogeneizar la práctica en un momento el que cada vez más hospitales están incorporando este tipo de técnicas, proporcionando esta guía una serie de indicadores de calidad que permitirán evaluar la implantación de estas técnicas en el sistema sanitario español.

En el documento también se identifican vacíos de conocimiento, por lo que se proponen líneas prioritarias de investigación, motivo por el que Molina ha considerado que este documento "no es un punto final, sino el inicio de un proceso de actualización periódica y de impulso a la formación continua en neuromodulación para los profesionales de la salud mental en España".

Por su parte, el presidente de la SEPC y jefe de servicio del Hospital Psiquiátrico de la Red de Salud Mental de Álava, el doctor Edorta Elizagárate, ha apuntado que la guía pretende orientar el uso clínico de la TMS y la tDCS en base a la mejor evidencia disponible y a principios éticos, clínicos y sociales.

"Nuestro objetivo es garantizar seguridad, eficacia, equidad de acceso y respeto a la autonomía del paciente en un momento en el que estas tecnologías están en plena expansión. Además, es importante subrayar que el proyecto ha contado con apoyo mayoritariamente institucional, lo que refuerza su independencia y el compromiso de la SEPC con el interés general", ha expresado Elizagárate.

Además, ha advertido sobre los riesgos del uso no supervisado de dispositivos, motivo por el que ha pedido regular estas tecnologías y dotar de una sostenibilidad ambiental a estos equipos.