SEPD asegura los que los médicos de adicciones de cinco comunidades no tienen acceso al Módulo Único de Prescripción

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Patología Dual (SEPD) ha asegurado que los médicos de centros de atención a las adicciones de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Canarias no tienen acceso al Módulo Único de Prescripción (MUP), lo que les impide recetar fármacos y acceder al historial de los pacientes, lo que conlleva "graves consecuencias" para estas personas.

El MUP integra Atención Primaria, Hospitalaria y Emergencias, permitiendo la prescripción de fármacos que requieren un seguimiento médico estrecho debido a su naturaleza específica y su potencial impacto en patologías complejas, como las adicciones y la patología dual, así como tener a disposición de cualquier profesional prescriptor el histórico de prescripción de un paciente en oficina de farmacia; además, incluye la medicación activa y sus cambios, las cancelaciones o anulaciones cautelares y definitivas, existiendo trazabilidad completa de todas estas acciones.

"Las desigualdades en el acceso a los MUP están relacionadas con la organización descentralizada del sistema sanitario en España. Cada comunidad autónoma gestiona sus propias políticas sanitarias, lo que resulta en una aplicación desigual de los protocolos de prescripción y acceso a tratamientos específicos", ha lamentado el vicepresidente de la SEPD, el doctor Pablo Vega.

Tras ello, ha criticado que estas desigualdades "generan barreras para los médicos que atienden a pacientes con adicciones y patología dual, impidiéndoles acceder a medicación vital y, en muchos casos, dejando sin control la historia clínica del paciente".

El doctor Vega ha considerado "esencial" el acceso al MUP, pues permite personalizar los tratamientos y abordar necesidades específicas, como la estabilización psicopatológica, y el control de otras enfermedades mentales.

"Su acceso garantiza que los pacientes reciban tratamientos efectivos y seguros, evitando complicaciones, una mala utilización y reduciendo el riesgo de recaídas. Sin embargo, cuando los médicos no tienen acceso a estos fármacos, ni información sobre la historia clínica completa de los pacientes (como prescripciones previas o medicaciones activas), se dificulta el abordaje integral de los trastornos adictivos y otros trastornos mentales, la patología dual", ha añadido.

La falta de acceso puede derivar en la falta de continuidad asistencial, el aumento de las complicaciones y recaídas, o la estigmatización y desmotivación de los pacientes, pues la falta de acceso a tratamientos efectivos "refuerza la percepción de abandono en estos pacientes, reduciendo su confianza en el sistema sanitario y su motivación para continuar con el tratamiento".

Los únicos perjudicados no son los pacientes, y es que los médicos experimentan una "importante limitación" profesional al no poder ejercer "plenamente" su labor, les falta información clínica para tomar decisiones, reciben una mayor carga emocional y profesional (por la frustración y la impotencia que genera no poder ofrecer un tratamiento adecuado) e incrementa su carga de trabajo al necesitar buscar alternativas menos eficaces, derivar a los pacientes o gestionar complicaciones que podrían haberse prevenido.

Para abordar esta situación, la SEPD ha solicitado adoptar "tres medidas urgentes", como el acceso universal al MUP por parte de todos los médicos de los centros de adicciones, la unificación de políticas sanitarias para eliminar las desigualdades territoriales en el acceso a medicamentos y garantizar la continuidad asistencial, y reconocer la labor que se realiza en los centros de adicciones, dotándoles con los recursos necesarios para realizar el trabajo de manera efectiva.

"Estas medidas son esenciales para garantizar una atención de calidad y segura para los pacientes con adicciones y patologías dual, y para proteger a los profesionales que los atienden", ha concluido Vega.