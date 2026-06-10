Infosalus.- SEPD crea un modelo de acreditación y registro de Unidades de endoscopia metabólica para "incrementar la calidad"

Archivo - La depresión resistente al tratamiento está relacionada con el índice de masa corporal. - MOTORTION/ISTOCK - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director científico de la Cohorte Cantabria y miembro de la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), el doctor Javier Crespo, ha anunciado la puesta en marcha, por parte de esta última, de un modelo de acreditación y registro de Unidades de endoscopia bariátrica y metabólica, con el objetivo de "incrementar la calidad".

Esta sociedad científica "ha hecho un esfuerzo extraordinario y ha conseguido hacer un proceso que llamamos de acreditación", ha indicado durante la presentación de su 85º Congreso, que se va a celebrar en Sevilla del 11 al 13 junio. Esta técnica, "como permite tratar la obesidad", va a posibilitar "tratar la esteatosis hepática metabólica", ha argumentado.

Según ha expuesto Crespo, esta enfermedad, "que se asocia especialmente a dos condiciones: a las personas que viven con obesidad y a las personas que tienen o sufren una diabetes mellitus tipo 2", es "de elevadísima prevalencia, de tal forma que cerca de una de cada tres personas adultas va a padecer o padece en este momento una esteatosis hepática metabólica".

"De estas personas, no todas, por suerte, van a desarrollar una enfermedad muy importante, pero sí cerca de un 10 por ciento", ha continuado, destacando, por tanto, la citada estrategia de certificación para su abordaje. El mismo tiene como protagonista a una técnica que "se refiere a todos los procedimientos que, sin necesidad de cirugía y a través de la boca", son "capaces de modificar el estómago para que la absorción de nutrientes sea más pequeña y para que exista una saciedad precoz", ha explicado.

En este punto, ha relatado que "estos tratamientos, que hasta ahora se hacían en España de forma dispersa, a partir de este momento van a tener un marco de actuación". Este "va a permitir avanzar en procedimientos de la máxima calidad con una máxima seguridad, tanto para los pacientes" como "para los profesionales", ha asegurado.

(Habrá ampliación)