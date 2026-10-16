SEPEAP denuncia que el pediatra de Atención Primaria "no está muy bien cuidado por la Administración" - SEPEAP

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), la doctora María del Carmen Sánchez Jiménez, ha denunciado este viernes que el pediatra de Atención Primaria "no está muy bien cuidado por la Administración", y es que no tiene ni "continuidad", ni "estabilidad".

"La estabilidad es tan poca que se nos van a otros países o al hospital", ha señalado durante la celebración estos días, y en Madrid, del 40º Congreso Nacional de la sociedad científica, foro en el que ha manifestado que, con asiduidad, no se realizan contratos ni de "seis meses seguidos". "Si les das a un pediatra continuidad y garantías para cubrir sus necesidades, pues se queda", ha explicado.

En este contexto, ha expuesto que "el gran problema" es que no hay "pediatras de sobra" para realizar las sustituciones. "No hay suficientes pediatras, no tenemos pediatras en paro", ha declarado, por lo que ha pedido hacer "atractiva" la especialidad, cuyas plazas se están cubriendo en ocasiones por médicos de Familia, como ha afirmado que ocurre en Andalucía y la Comunidad de Madrid.

Sánchez Jiménez ha enfatizado que la situación no es culpa de los médicos de Familia, ya que aportan "una solución" a "un problema de la Sanidad Pública". De cualquier forma, "la reivindicación es que toda la plaza de Pediatría esté ocupada por un pediatra", ha aseverado, para destacar que, ante ello, es necesario "poner en valor la Atención Primaria", que es "la base" y que se deja "en un segundo plano".

Previamente, en la inauguración del evento, el presidente de la SEPEAP, el doctor Cristóbal Coronel Rodríguez, ha compartido los argumentos expuestos, y es que considera que son necesarias "condiciones que permitan ofrecer una buena asistencia", como suficiente tiempo por paciente, estabilidad laboral, equipos multidisciplinares y "que cada niño pueda ser atendido por un especialista en Pediatría".

La cita, según ha informado la presidenta de su Comité Organizador, la doctora Gema García Ron, ha reunido a "más de 1.200 pediatras" y ha albergado la presentación de "más de 600 comunicaciones científicas". La intención es "actualizar temas que preocupan", para lo que se ha diseñado un programa para abordarlos, así como otros más novedosos y a través de formatos interactivos, ha explicado.

LOS PEDIATRAS DE ATENCIÓN PRIMARIA PIDEN MÁS FORMACIÓN EN IA

El objetivo es "formar a pediatras de todas las edades", ha indicado, por su parte, la vicepresidenta de la entidad, la doctora Belén Aguirrezabalaga González, quien ha expuesto que se ha dado espacio a diferentes asuntos, como la resistencia a los antimicrobianos, las infecciones respiratorias y la inteligencia artificial (IA). "Necesitamos más formación en IA", ha sostenido al respecto del último aspecto.

Además, los especialistas van a incidir en otros temas, como reanimación cardiopulmonar pediátrica, ecografía y simulación clínica, además de sesiones sobre asma, sueño y urgencias psiquiátricas. Junto a ello, se ahondará en trastornos del aprendizaje y de la conducta alimentaria, y los riesgos nutricionales asociados a las nuevas modas.

Por último, el encuentro ha otorgado relevancia al abordaje de la salud mental en la infancia y la conducta suicida en adolescentes, sobre lo que el tesorero de la SEPEAP, el doctor Gonzalo de la Fuente Echevarría, ha manifestado que "es uno de los temas principales" a analizar. Al respecto, ha puesto de relieve el "aumento de la incidencia", la cual "desde la pandemia es preocupante".

En este sentido, ha sostenido que se ha incrementado la prevalencia "en trastorno del neurodesarrollo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y autismo", motivo por el que "la generación que viene debe prepararse especialmente" en su formación en Pediatría y salud mental. De hecho, Sánchez Jiménez ha asegurado que "ha cambiado el tipo de consulta" y el pediatra realiza ahora "una labor más social".