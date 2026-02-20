La SER cifra en 414 los reumatólogos que precisa el SNS para atender con "calidad" en patologías autoinmunes sistémicas - SER

VIGO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Reumatología (SER), el doctor Marcos Paulino, cifra en 414 los profesionales de esta especialidad que precisa el Sistema Nacional de Salud (SNS) para ofrecer una "atención de calidad" a los pacientes de enfermedades autoinmunes sistémicas (EAS), que se calcula que son cerca de un millón en España, "en su mayoría, jóvenes y, sobre todo, mujeres".

Con esta cifra, se llegaría a "los estándares europeos y mundiales" y a la "atención exigible", ha destacado Paulino, con motivo de la celebración, este viernes, en la localidad pontevedresa de Vigo, del 11º Simposio SER de EAS, que se desarrollará hasta el sábado. "Es importante que la población tenga acceso rápido a la especialidad", ha subrayado.

En este contexto, el máximo representante de esta sociedad científica ha declarado que la misma ha dispuesto un mapa que ofrece una visión detallada de la "inequidad" existente en el "acceso a Servicios de Reumatología", del que salen, como peor paradas, las comunidades autónomas de "Aragón, Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares".

Estas "tendrían que aumentar las plantillas y, en algunos casos, hasta doblarse", ha continuado Paulino, quien ha concretado que la región aragonesa es la que se encuentra en esta situación. Por contra, ha subrayado que la "mejor dotación" se halla en "Cantabria y Madrid", aunque esta última se halla "un 15 por ciento por debajo de lo óptimo".

Destacando, en este sentido, la campaña lanzada por la SER bajo el lema 'Tu salud no tiene código postal', que busca poner de relieve estas inequidades, ha aseverado que las mismas se dan, incluso, dentro de las propias regiones. "Hay zonas con falta alarmante" y "hospitales desiertos" de profesionales, ha insistido, para añadir que estos datos serán ofrecidos "a gestores políticos".

Como una posible solución a estas "injusticias", Paulino ha mostrado su apuesta por "fomentar incentivos para que gente joven ocupe esas plazas", ya que "la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un reumatólogo por cada 35.000 habitantes". Al hilo, ha señalado que, "para una atención correcta, se necesita un diagnóstico precoz", que deriva en el rápido tratamiento "que evite la posible aparición de secuelas".

EXISTE "RETRASO DIAGNÓSTICO"

"Es importante vencer el retraso diagnóstico" ha expuesto, en este sentido, el presidente del Comité Organizador Local de esta cita, el doctor José María Pego, que ha destacado que, hace un tiempo, "era de varios años", pero, en los últimos, "se ha ido mejorando". El "mejor conocimiento de estas enfermedades" y la "colaboración con Atención Primaria" son las razones que, en su opinión, lo justifican.

Abundando en este tipo de patologías, entre las que se hallan el lupus, el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide y la esclerodermia, Paulino ha divulgado que "se producen por la alteración de nuestro sistema inmunológico, que es el que, en condiciones normales, protege".

"Hay un componente genético muy importante", ha declarado, por su parte, Pego, que ha añadido que "diferentes factores influyen en su desarrollo y la aparición de brotes". Entre ellos, ha citado los "ambientales y hormonales".

Por ejemplo, en lupus eritematoso sistémico, nueve de cada 10 pacientes son mujeres, ha explicado, para afirmar, también, que las infecciones, la exposición al sol y el estrés son otros elementos desencadenantes en personas con predisposición genética. Frente a ello, ha destacado la importancia de los "avances" obtenidos recientemente, como "el mejor conocimiento de estos pacientes y la colaboración con Atención Primaria y otras disciplinas hospitalarias".

Junto a ello, Pego ha puesto en valor el registro multicéntrico de pacientes, que "repercutirá en un mejor manejo" y el momento "muy optimista" actual en relación con la investigación y el arsenal terapéutico. Además, la vía CAR-T se está comenzando a explorar en los últimos tiempos.

"Las compañías farmacéuticas están apostando mucho por la investigación en estas patologías", ha afirmado, mientras que Paulino ha subrayado que, en lupus, "desde 2009, han aparecido o van a aparecer numerosas moléculas que van a permitir muy diferentes tratamientos".

Por último, ambos reumatólogos han destacado que este encuentro va a albergar, en el centro comercial Vialia, una actividad de concienciación dirigida a la población, así como un evento con pacientes en el Hospital Meixoeiro. Todo en relación con este tipo de enfermedades, que han tenido un "ligero" aumento en su incidencia, según Paulino.