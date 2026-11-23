Archivo - Prostata. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / PALMIHELP - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El médico rehabilitador Óscar Escolante, miembro de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), ha pedido garantizar un acceso equitativo a la rehabilitación tras cáncer de próstata, dados los beneficios que ha demostrado en función sexual y recuperación de la continencia urinaria.

En el marco de Movember, el movimiento internacional que cada mes de noviembre promueve la concienciación sobre el cáncer de próstata, el cáncer de testículo y la salud mental masculina, Escolante ha advertido de la "desigual" integración de la valoración funcional y la rehabilitación en el sistema sanitario.

El especialista, que ha revisado los últimos estudios científicos publicados sobre los beneficios de la rehabilitación en el abordaje de las secuelas de cáncer de próstata, ha destacado un metaanálisis publicado en septiembre en 'BMC Urology', con 30 ensayos y 3.246 participantes, que encontró mejores resultados de recuperación de la continencia tras la prostatectomía con entrenamiento del suelo pélvico.

También ha señalado que un metaanálisis publicado en mayo en 'The Journal of Sexual Medicine', con 10 ensayos y 558 pacientes, observó beneficios del ejercicio sobre la actividad y la función sexual. Asimismo, ha apuntado que el ensayo 'Stamina', publicado en octubre en 'The Lancet Oncology', con 700 hombres tratados con deprivación androgénica, observó mejoras en calidad de vida y fatiga mediante ejercicio supervisado, asesoramiento alimentario y apoyo conductual.

En este contexto, ha instado a garantizar el acceso a la valoración funcional y rehabilitación, incluyendo mecanismos claros de detección y derivación, sin esperar a que el paciente solicite ayuda en las secuelas del cáncer de próstata tras la cirugía.

IDENTIFICAR NECESIDADES Y ORIENTAR INTERVENCIONES

Según ha detallado, la valoración funcional por parte de un especialista en medicina física y rehabilitación ayuda a identificar necesidades y orientar intervenciones, que pueden contemplar el ejercicio terapéutico, la rehabilitación del suelo pélvico, el 'biofeedback' y el abordaje de la fatiga.

"Cuando está indicada, la prehabilitación, rehabilitación previa al tratamiento, permite evaluar la situación inicial, informar al paciente y prepararlo antes del tratamiento. Después de la cirugía, los ejercicios deben ajustarse a su evolución y a las indicaciones del equipo quirúrgico", ha explicado.

En esta línea, ha reclamado un refuerzo de la coordinación entre especialistas de urología, oncología, medicina física y rehabilitación, fisioterapia, enfermería, psicooncología y Atención Primaria, con el objetivo de favorecer un abordaje interdisciplinar, en el que se evalúen continencia, sexualidad, fatiga, autonomía y bienestar emocional junto al control de la enfermedad.

Escolante ha enfatizado que la frecuencia de una complicación no hace que sea "inevitable" y "mucho menos que no pueda tratarse". Dado que "la vergüenza puede retrasar la búsqueda de ayuda", ha reclamado "abordar la sexualidad sin presuponer que deja de importar con la edad".

Aunque "no siempre es posible recuperar completamente la función previa al tratamiento", ha insistido en que "existen alternativas como apoyo psicosexual, medicación o dispositivos, según el caso, para reducir el impacto cotidiano de las secuelas". "Haber sobrevivido al cáncer no debería obligar a renunciar a una vida plena", ha concluido.