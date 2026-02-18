Infosalus.- SERMEF recuerda que la rehabilitación respiratoria ayuda a que los catarros no se eternicen en adultos y niños

Archivo - Madre limpiando la nariz a su bebé. - ISTOCK - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) ha recordado que la rehabilitación respiratoria ayuda a que los catarros no se eternicen en adultos y niños, por lo que ha confirmado que tener mocos todo el invierno se puede evitar.

Tal y como ha señalado esta sociedad científica, el frío y el aumento de los virus respiratorios durante los meses de frío, la congestión nasal y la acumulación de mucosidad se convierten en un problema frecuente tanto en adultos como en niños. Además, cuando el moco se acumula y no se expulsa adecuadamente, puede prolongar la congestión y las molestias respiratorias.

Ante ello, SERMEF ha insistido en que la rehabilitación respiratoria permite actuar directamente sobre la mucosidad mediante ejercicios específicos cuyo objetivo es despegar las secreciones, movilizarlas y facilitar su expulsión, evitando que los catarros se prolonguen en el tiempo.

De cualquier forma, esta entidad ha aclarado que las mencionadas técnicas deben estar supervisadas por un equipo especializado en Rehabilitación Respiratoria y adaptarse a la edad del paciente y a la localización de las secreciones en las vías respiratorias.

RECOMENDACIONES EN POBLACIÓN ADULTA

Así, en población adulta, la doctora Ester Marco, quien es miembro de SERMEF, ha explicado que "la mucosidad es una barrera defensiva que atrapa partículas y microorganismos, pero que, cuando se produce en exceso o se espesa, puede acumularse, dificultar la respiración y favorecer la congestión".

"Uno de los ejercicios básicos es la respiración diafragmática, que consiste en inspirar profundamente por la nariz llevando el aire hacia el abdomen, de modo que este se eleve, mientras el pecho permanece relativamente quieto", ha continuado Marco en relación con los adultos, al tiempo que ha recomendado la "tos controlada" y "la respiración con labios fruncidos".

Junto a ello, esta especialista aboga en la edad adulta por técnicas de drenaje postural, "para que la mucosidad se desplace desde las zonas más profundas del pulmón hacia áreas donde resulta más fácil expulsarla mediante la tos", e inhalación de vapor, que "ayuda a humidificar las vías respiratorias y a reducir la densidad del moco".

CONSEJOS EN EL ÁMBITO PEDIÁTRICO

"Estos ejercicios se complementan con una correcta hidratación, los lavados nasales, el mantenimiento de una humedad ambiental adecuada y la práctica de ejercicio físico general", ha sostenido, mientras que la doctora Alba Gómez, quien también representa a SERMEF, ha destacado que, "en la rehabilitación respiratoria pediátrica, los ejercicios se plantean siempre como un juego para facilitar la participación del niño".

De este modo, Gómez apuesta por "enseñar a oler objetos como frutas o flores, lo que implica una inspiración nasal profunda que ayuda a trabajar la respiración y a movilizar las secreciones". También, aboga por "realizar ejercicios de respiración profunda" a partir de "los 2-3 años".

El ejercicio de "hacer el gato" es otra técnica habitual, indica esta especialista, que ha aclarado que "consiste en que el niño se coloca a cuatro patas, inspira por la nariz arqueando suavemente la zona lumbar y, al expulsar el aire, redondea la espalda como un gato". Además, ha expuesto la importancia de "juegos como hacer burbujas con una pajita", ya que sirve "para despegar las secreciones y ayudar a que asciendan".

Por último, Gómez ha puesto de relieve que, "en niños con enfermedades neurológicas, alteraciones inmunitarias, alergias, enfermedades respiratorias crónicas o infecciones respiratorias de repetición, está indicada la valoración en Unidades de Rehabilitación Respiratoria Pediátrica".